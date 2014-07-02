Boya, cam veya plastik gibi tüm hassas yüzeylerin temizlenmesi için ideal birleşim yeri bulunan döner yıkama fırçası. Çok sayıda pratik özellik barındıran yıkama fırçası: hassas yıkama hareketiyle döner fırça kılları, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için tutamak üzerinde bulunan 180° sonsuz ayarlanabilir birleşim yeri, sonsuz ayarlanabilir hız ve temizlik maddesi dozajı, kolay değiştirilebilir fırça bağlantısı, çizilmelere karşı koruma için dış koruyucu halka ve emniyetli tabanca bağlantısı için somun. Özetle: hassas yüzeyler için ideal çözüm. Döner yıkama fırçası, tüm Kärcher K 2 – K 7 serisi evlerde kullanım amaçlı basınçlı yıkama makineleri için uygundur.