Döner yıkama fırçası WB 100
Boya, cam veya plastik gibi tüm hassas yüzeylerin temizlenmesi için birleşim yeri bulunan döner yıkama fırçası. Erişilmesi zor alanların temizlenmesi için tutamak üzerinde bulunan 180° sonsuz ayarlanabilir birleşim yeri.
Boya, cam veya plastik gibi tüm hassas yüzeylerin temizlenmesi için ideal birleşim yeri bulunan döner yıkama fırçası. Çok sayıda pratik özellik barındıran yıkama fırçası: hassas yıkama hareketiyle döner fırça kılları, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için tutamak üzerinde bulunan 180° sonsuz ayarlanabilir birleşim yeri, sonsuz ayarlanabilir hız ve temizlik maddesi dozajı, kolay değiştirilebilir fırça bağlantısı, çizilmelere karşı koruma için dış koruyucu halka ve emniyetli tabanca bağlantısı için somun. Özetle: hassas yüzeyler için ideal çözüm. Döner yıkama fırçası, tüm Kärcher K 2 – K 7 serisi evlerde kullanım amaçlı basınçlı yıkama makineleri için uygundur.
Özellikler ve faydalar
Deterjan doz ayarlaması
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,6
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,7
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|270 x 155 x 160
Uyumlu makineler
Uygulama alanları
- Araçlar
- Seralar
- Motosiklet ve scooter temizliği için.
- Perde/panjur