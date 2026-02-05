Düz katlanmış filtre
Filtre değiştirmeden, ıslak ve kuru kullanım için düz katlanmış filtre. Geniş yüzeyli kompakt filtre, tanka çıkıntı yapmaz. Yüksek toz tutma oranıyla esnek, kolay temizlenir filtre.
Özellikler ve faydalar
Filtre malzemesi
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Adet (Parça(lar))
|1
|Renk
|Kahverengi
|Ağırlık (kg)
|0,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|205 x 75 x 73