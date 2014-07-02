HEPA 13 filtre*
HEPA 13 filtre, tüm partiküllerin %99,99’unu 0,3 µm’da tutarlı bir şekilde filtreler. Özel yüksek performanslı filtre, Polen, mantar sporları, bakteriler ve toz akarlarının dışarı atılımına karşı koruma için son derece sofistike bir sızdırmazlık contasıyla donatılmıştır.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Adet (Parça(lar))
|1
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|165 x 111 x 55