HEPA 13 filtre*

Özel yüksek performanslı filtre, tüm partiküllerin %99,99’unu 0,3 µm’da tutarlı bir şekilde filtreler. Polen, mantar sporları, bakteriler ve akarların dışarı atılımına karşı koruma için sofistike sızdırmazlık contası içerir. *(EN: 1822: 1998)