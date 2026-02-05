Kärcher VC 3 elektrikli süpürge için HEPA hijyen filtresi (EN 1822:1998), polen ve alerjiyi tetikleyen parçacıklar gibi en ince kirleri güvenli ve güvenilir bir şekilde filtreler. Üflenen hava odanın havasından daha temizdir. Alerjisi olanlar için idealdir.