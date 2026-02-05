HEPA 13 VC 3 Filtresi

Kärcher VC 3 multisiklon elektrikli süpürge için HEPA hijyen filtresi (EN 1822:1998), polen ve alerjiyi tetikleyen parçacıklar gibi en ince kirleri güvenli ve güvenilir bir şekilde filtreler. Alerjisi olanlar için idealdir.

Kärcher VC 3 elektrikli süpürge için HEPA hijyen filtresi (EN 1822:1998), polen ve alerjiyi tetikleyen parçacıklar gibi en ince kirleri güvenli ve güvenilir bir şekilde filtreler. Üflenen hava odanın havasından daha temizdir. Alerjisi olanlar için idealdir.

Özellikler ve faydalar
Yüksek-etkili filtrasyon gücü
Alerji hastaları için ideal
Teknik özellikler

Teknik veriler

Adet (Parça(lar)) 1
Renk Beyaz
Ağırlık (kg) 0,1
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 0,1
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 125 x 125 x 29
Uygulama alanları
  • Kuru kirin vakumlanması