HEPA 13 VC 3 Filtresi
Kärcher VC 3 multisiklon elektrikli süpürge için HEPA hijyen filtresi (EN 1822:1998), polen ve alerjiyi tetikleyen parçacıklar gibi en ince kirleri güvenli ve güvenilir bir şekilde filtreler. Alerjisi olanlar için idealdir.
Özellikler ve faydalar
Yüksek-etkili filtrasyon gücü
Alerji hastaları için ideal
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Adet (Parça(lar))
|1
|Renk
|Beyaz
|Ağırlık (kg)
|0,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|125 x 125 x 29
Uygulama alanları
- Kuru kirin vakumlanması