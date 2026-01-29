Vario power püskürtme borusu: Düşük basınçlı deterjan jetinden, yalnızca püskürtme borusunu çevirerek kademesiz olarak ayarlanabilen basınç düzenlemeli yüksek basınçlı jete. Duvarlar, patikalar, çitler ve araçlar gibi ev ve bahçe etrafındaki daha küçük alanları temizlemek için idealdir. K 2 ile K 3 sınıflarındaki tüm Kärcher basınçlı yıkama makineleri için uygundur.