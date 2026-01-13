Armatürler için bağlantı aparatı
İç mekan musluk bağlantı aparatı bir bahçe hortumunun iç mekanda bağlanmasına olanak tanır. Pirinç iç diş ve sağlam diş koruması ile kolay bağlantı sağlar.
Kärcher sulama sistemlerinin bağlanması, ayrılması ve onarılması için tam bir aksesuar yelpazesi sunmaktadır. Örneğin, bir bahçe hortumunu bağlamak için iç mekan musluk bağlantı aparatı. Bu yüksek kaliteli, iç mekan musluk bağlantı aparatı, tüm standart bahçe hortumlarına uyumludur ve ergonomik tasarımı ile kolay tutulur. Sağlam pirinç iç dişler ve diş koruması kolay bağlantı sağlar. En yaygın kullanılan üç hortum çapı ve tüm mevcut click sistemleri ile uyumludur.
Özellikler ve faydalar
Bakır iç dişli eklenti
- Garantili sağlamlık
Korumalı
- Kolay eklenti için
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Diş boyutu
|G3/4
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|54 x 34 x 34
Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.