Kärcher sulama sistemlerinin bağlanması, ayrılması ve onarılması için tam bir aksesuar yelpazesi sunmaktadır. Örneğin, bir bahçe hortumunu bağlamak için iç mekan musluk bağlantı aparatı. Bu yüksek kaliteli, iç mekan musluk bağlantı aparatı, tüm standart bahçe hortumlarına uyumludur ve ergonomik tasarımı ile kolay tutulur. Sağlam pirinç iç dişler ve diş koruması kolay bağlantı sağlar. En yaygın kullanılan üç hortum çapı ve tüm mevcut click sistemleri ile uyumludur.