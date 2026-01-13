Orta ölçekli ve geniş alanların, bahçelerin sulanması için salınımlı sulama başlığı OS 5.320 S. Sulama başlığı maksimum kapsama alanı: 320 m². Sıfırdan maksimuma kadar debi kontrollü yenilikçi sulama başlığı. Sulama başlıklarında, gerektiği zaman sökülebilecek sivri uçlar bulunmaktadır. Kärcher' in yeni salınımlı sulama başlıklarını kullanmak şimdi daha da kolay. Islanmadan kullanışlı bir şekilde pozisyon verme ve hizalama için tümleşik SplashGuard korumasına sahiptirler. Kärcher sulama başlıkları denenmiş ve test edilmiş tırnaklı sisteme sahiptir ve bahçe hortumlarının bağlanması çok kolaydır. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yöntemidir!