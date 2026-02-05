PrimoFlex® Premium kaliteli hortum 1/2" 20 m, küçük alanlardan büyük alanlara ve bahçelere kadar sulama yapmak için idealdir. Burulmayan 5 katlı çifte güçlendirilmiş bahçe hortumu patentlidir. Yüksek basınca dayanıklılık için DuPontTM imalatı yenilikçi Kevlar® fiber ile örülmüştür: Patlama basıncı: 50 bar. Ftalat, kadmiyum, baryum ve kurşun içermez, sağlığa zararı olmayan kaliteli hortum. Hava koşullarına dayanıklı, UV korumalı dış katman malzemeyi korur ve şeffaf iç katman hortumun içinde mantar oluşmasını önler. Hortumun çalışma sıcaklık aralığı -20 - 65 °C. 18 yıl garantili. Kärcher PrimoFlex® kaliteli hortumlar dayanıklıdır, esnektir, dolaşmaz ve kolay kullanım için tasarlanmıştır. Örgülü sarı DuPontTM Kevlar® fiber, dayanıklı, yüksek kaliteli PrimoFlex® Premium hortumlarımızın ayırt edici bir özelliğidir.