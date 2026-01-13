Çok fonksiyonlu püskürtme tabancası, farklı gereksinimleri olan çeşitli bitkilerin sulanması için uygundur. Çok fonksiyonlu püskürtme tabancası 3 püskürtme moduna sahiptir: Yağmurlama, nokta şeklinde ve konik püskürtme. Çiçekler ve bitki saksıları kolayca sulanabilir (yağmurlama ve konik fışkırtma) ve teras ve bahçe mobilyaları kaba kirlerinden arındırılabilir (noktasal fışkırtma). Bu özellik, püskürtme başlığını hem sulama ve hem de temizleme görevleri için mükemmel hale getirir. Püskürtme tabancasının koluna yerleştirilebilen kilitlenebilir tetik onun rahat bir şekilde tutulmasını ve sürekli su akışını sağlar. Tek elle kullanılabilen kontrol vanası sayesinde su akışı ihtiyaca göre adapte edilebilir. Sonuç olarak: Kärcher’e ait başlıklar bütün bağlantı sistemleriyle uyumlu olup herhangi bir probleme neden olmaksızın bahçe hortumunuza bağlanabilirler