Multifunctional spray gun
Çok fonksiyonlu kolay püskürtme tabancası 3 püskürtme fonksiyonuna sahiptir: yağmurlama, nokta şeklinde ve konik püskürtme. Kilitlenebilir tetiği sayesinde, çeşitli türlerdeki bitkileri sulamak için idealdir.
Çok fonksiyonlu püskürtme tabancası, farklı gereksinimleri olan çeşitli bitkilerin sulanması için uygundur. Çok fonksiyonlu püskürtme tabancası 3 püskürtme moduna sahiptir: Yağmurlama, nokta şeklinde ve konik püskürtme. Çiçekler ve bitki saksıları kolayca sulanabilir (yağmurlama ve konik fışkırtma) ve teras ve bahçe mobilyaları kaba kirlerinden arındırılabilir (noktasal fışkırtma). Bu özellik, püskürtme başlığını hem sulama ve hem de temizleme görevleri için mükemmel hale getirir. Püskürtme tabancasının koluna yerleştirilebilen kilitlenebilir tetik onun rahat bir şekilde tutulmasını ve sürekli su akışını sağlar. Tek elle kullanılabilen kontrol vanası sayesinde su akışı ihtiyaca göre adapte edilebilir. Sonuç olarak: Kärcher’e ait başlıklar bütün bağlantı sistemleriyle uyumlu olup herhangi bir probleme neden olmaksızın bahçe hortumunuza bağlanabilirler
Özellikler ve faydalar
Ergonomik kontrol vanası
- Tek elle debi ayarı
Ayarlanabilir üç ayrı sürekli püskürtme modu: Yağmurlama, noktasal ve konik püskürtme
- Sulama için (konik su çıkışı) ve temizleme için (noktasal püskürtme) idealdir.
Kendi kendine boşaltma
- Buzlanma hasarlarına karşı optimum koruma
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Sarı
|Ağırlık (kg)
|0,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|215 x 57 x 113
Ekipman
- Püskürtme yöntemi sayısı: 3
- Tutamak üzerindeki kilit
- Su oranı düzenleyebilme
- Kendini boşaltma fonksiyonu
Videos
Uygulama alanları
- Bitki sulama
- Çiçek tarhları, sebze yamaları
- Hafif kirlenmiş yüzeyleri temizlemek için