Çok fonksiyonlu püskürtme tabancası ile bitki sulamaya ilişkin çeşitli ve zorlu sulama görevleri kolayca yerine getirilir. Kärcher tarafından geliştirilen yenilikçi çeper teknolojisi, püskürtme modelleri arasında geçiş yaparken bile damlatmayan sulama sağlar. Her zaman optimal püskürtme sonucunu elde etmek için gerektiğinde yağmurlama diski üzerindeki çeper kaldırılabilir ve temizlenebilir. Tetiğin yerleşmesine uygun olan dönebilen tutacak öne ve arkaya çevrilebilir, ele rahatça oturur ve bireysel kullanımlarda rahatlık sağlar. Bu model ayrıca 4 püskürtme moduna sahiptir: Yağmurlama, nokta şeklinde ve sis şeklinde ince püskürtme. Yağmurlama şeklinde sulama bitkilerin ve çiçek saksılarının sulanması için ideal olduğu gibi, sis şeklinde püskürtme de hassas bitkiler için idealdir. Bahçede yapılacak olan daha küçük temizleme görevleri için noktasal püskürtme tavsiye edilmektedir. Tek elle kullanılabilen kontrol valfi sayesinde su akışı ihtiyaca göre adapte edilebilir. Sonuç olarak: Kärcher’e ait başlıklar bütün bağlantı sistemleriyle uyumlu olup herhangi bir probleme neden olmaksızın bahçe hortumunuza bağlanabilirler