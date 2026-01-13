Sprey Tabanca
Dört püskürtme modu, dönebilen rahat tutacak ve damlatmayan çeper teknolojisi: plus çok fonksiyonlu püskürtme tabancası zorlu sulama görevleri için idealdir.
Çok fonksiyonlu püskürtme tabancası ile bitki sulamaya ilişkin çeşitli ve zorlu sulama görevleri kolayca yerine getirilir. Kärcher tarafından geliştirilen yenilikçi çeper teknolojisi, püskürtme modelleri arasında geçiş yaparken bile damlatmayan sulama sağlar. Her zaman optimal püskürtme sonucunu elde etmek için gerektiğinde yağmurlama diski üzerindeki çeper kaldırılabilir ve temizlenebilir. Tetiğin yerleşmesine uygun olan dönebilen tutacak öne ve arkaya çevrilebilir, ele rahatça oturur ve bireysel kullanımlarda rahatlık sağlar. Bu model ayrıca 4 püskürtme moduna sahiptir: Yağmurlama, nokta şeklinde ve sis şeklinde ince püskürtme. Yağmurlama şeklinde sulama bitkilerin ve çiçek saksılarının sulanması için ideal olduğu gibi, sis şeklinde püskürtme de hassas bitkiler için idealdir. Bahçede yapılacak olan daha küçük temizleme görevleri için noktasal püskürtme tavsiye edilmektedir. Tek elle kullanılabilen kontrol valfi sayesinde su akışı ihtiyaca göre adapte edilebilir. Sonuç olarak: Kärcher’e ait başlıklar bütün bağlantı sistemleriyle uyumlu olup herhangi bir probleme neden olmaksızın bahçe hortumunuza bağlanabilirler
Özellikler ve faydalar
Özel çepel teknolojisi
- Püskürtme modu değişiminde ve püskürtme bitirildiğinde damlamama garantisi
Dönebilen, tutacak
- Tetikleyici kolu ileri veya geri konumlandırılarak kişiselleştirilebilen kullanım
Ergonomik kontrol vanası
- Sadece tek elle başlık üzerinde akış hızını ayarlayabilme
Kilitleme fonksiyonu ile birlikte dört adet seçilebilir püskürtme modu: Yağmurlama akışı, düz akış, aerator akış, sis şeklinde püskürtme
- Tüm uygulama düzeylerine uygun püskürtme modları
Yumuşak plastik bileşenler
- Kayma direnci, daha fazla konfor ve hasar koruması için
Kendi kendine boşaltma
- Buzlanma hasarlarına karşı optimum koruma
Çıkarılabilir duş diski
- Tıkanmış başlıkların çeperlerini temizlemek için
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|antrasit
|Ağırlık (kg)
|0,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|240 x 70 x 127
Ekipman
- Püskürtme yöntemi sayısı: 4
- Dönebilen, tutacak
- Tutamak üzerindeki kilit
- Su oranı düzenleyebilme
- Kendini boşaltma fonksiyonu
- Yumuşak plastik bileşenler
Videos
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Çiçek tarhları, sebze yamaları
- Hafif kirlenmiş yüzeyleri temizlemek için
- Yaprakları temizlemek için
- Fideler gibi hassas bitkilerin hassas bir şekilde sulanması için
- Çitler, çalılar
- Saklı bitkilerini sulamak için