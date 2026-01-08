Mähroboter RCX 6
Der RCX 6 Mähroboter meistert dank Allradantrieb anspruchsvolles Gelände und schont dabei den Rasen. Kabelloses und vollautomatisches Mähen wird durch GPS, RTK und KI-Kamera ermöglicht.
Der RCX 6 Mähroboter navigiert dank GPS, RTK-Antenne und KI-Kamera ohne Begrenzungskabel. Die präzise Positionsbestimmung ermöglicht das Mähen in parallelen Bahnen und sorgt für effiziente Rasenpflege innerhalb kürzester Zeit. Bis zu 3000 Quadratmeter Rasenfläche lassen sich mühelos bearbeiten. Die Schnitthöhe ist zwischen 2 und 10 Zentimetern wählbar und kann je nach Bereich automatisch per App eingestellt werden. Zusätzlich können die Grundeinstellungen am LCD-Display abgelesen und geändert werden. Hindernisse werden intelligent erkannt und umfahren – der Abstand richtet sich nach der Art des Hindernisses. So mäht der RCX 6 nah an Bäumen und hält gleichzeitig großen Abstand zu Tieren wie Igeln. Der Allradantrieb meistert nicht nur Steigungen bis zu 70 Prozent, sondern sorgt auch für besonders rasenschonende Drehungen. Die Kartierung der Arbeitsflächen erfolgt per App-Fernsteuerung oder automatisch per KI-Oberflächenerkennung. Die Arbeitsfläche lässt sich in unterschiedliche Zonen aufteilen und zusätzlich mit No-go-Zonen versehen. Per App lassen sich individuelle Einstellungen zum Zeitplan, Fahrverhalten und vieles mehr vornehmen.
Merkmale und Vorteile
Navigation durch GPS und RTK
- Es wird kein Begrenzungskabel benötigt, wodurch eine langwierige Installation oder aufwendiges Nacharbeiten erspart bleibt.
- Durch die Kommunikation mit Satelliten und der RTK-Antenne ist die Positionsbestimmung bis auf den Zentimeter genau, um präzise Arbeitsbereiche zu definieren.
- Die Kartierung der Mähfläche erfolgt ganz einfach per direkter Fernsteuerung des Mähroboters.
KI-Kamera
- Die 3D-Stereokamera erkennt Oberflächen wie Rasen oder Stein und kann somit selbstständig die Kartierung des Mähbereichs vornehmen.
- Die KI-betriebene Kamera erkennt intelligent Objekte und passt das Fahrverhalten je nach Hindernis an. Bei Bäumen oder Büschen nähert sich der Mähroboter, bei Lebewesen hält dieser großen Abstand.
- Bei schwachem GPS-Signal unterstützt die Kamera bei der Navigation, damit der Mähroboter effizient und sicher fährt.
Paralleles Bahnenfahren
- Der Mähroboter fährt beim Mähen parallele Bahnen für eine maximale Effizienz. Der Abstand zwischen den Bahnen kann individuell eingestellt werden.
- Wenn Fahrspuren vermieden werden sollen, kann der Mähroboter auch seine Richtung nach jedem Mähvorgang ändern oder einen individuellen Winkel zum Mähen wählen.
Allradantrieb
- Der Mähroboter schafft es mit seinen 3 angetriebenen Rädern, Steigungen bis zu 70 % zu befahren und zu mähen.
- Bei unebenen Oberflächen kann sich der Mähroboter aus schwierigen Situationen selbstständig befreien.
- Dieser kann höhere Schwellen überfahren, um z. B. zwischen 2 unterschiedlich hohen Bereichen zu wechseln.
Sanfte Drehung
- Durch das Zusammenspiel der Räder mit dem 360° flexiblen Hinterrad dreht sich der Mähroboter sanft und rasenschonend.
Automatische Schnitthöheneinstellung
- Die Schnitthöhe kann im großen Spielraum von 2 bis 10 cm ausgewählt werden.
- Die Anpassung der Schnitthöhe erfolgt elektronisch durchs Einstellen in der App.
- Es kann für jede Mähzone eine unterschiedliche Schnitthöhe gewählt werden, die der Mähroboter dann selbstständig einstellt.
Doppeltes Mähwerk
- Durch die 2 Messerteller hat der Mähroboter eine hohe Schnittbreite von 35 cm, dadurch wird der Mähvorgang schneller und effizienter.
Regensensor
- Der Mähroboter erkennt Regen durch seinen Sensor und fährt daraufhin in die Ladestation, bis der Rasen wieder trocken ist.
- Die Einstellung kann individuell angepasst werden, falls die Fahrt bei Regen oder andere Auszeiten gewünscht sind.
LCD-Display
- Durch das große LCD-Display kann jederzeit der Status des Mähroboters am Gerät abgelesen werden.
- Die Grundeinstellungen können über das Display direkt am Gerät vorgenommen werden.
Automatischer Zeitplan mit Multizonen
- Der Mähroboter erstellt je nach Fläche und Beschaffenheit einen individuellen Zeitplan, den der RCX 6 regelmäßig durchführt.
- Es können verschiedene Zonen angelegt werden, zwischen denen der Mähroboter eigenständig und gezielt wechseln kann.
- Der Zeitplan kann individuell angepasst werden, um z. B. zu einer bestimmten Tageszeit nicht auf eine bestimmte Mähzone zu fahren.
Spezifikationen
Technische Daten
|Flächenleistung (m²)
|3000
|Mähwerk Typ
|Freischwingende Klingen
|Anzahl Klingen
|6
|Schnittbreite (cm)
|35
|Schnitthöhe (cm)
|2 / 10
|Steigfähigkeit (%)
|max. 70
|Mähanwendung
|Mulchen
|Navigationstechnologie
|GPS / RTK / KI-Kamera
|Kameratyp
|3D-Stereo
|Festlegung Mähbereich
|GPS-Eingrenzung / Graserkennung
|Schmalste Korridorbreite (cm)
|80
|Anzahl Mähzonen (Stück)
|max. 10
|Akkuladezeit (min)
|35
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Akkuspannung (V)
|18
|Akkukapazität (Ah)
|5
|Ladestrom (A)
|5
|Schallleistungspegel (dB(A))
|60
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|100 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Farbe
|Schwarz
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|868 x 535 x 297
|Abmessungen Roboter (L x B x H) (mm)
|735 x 510 x 270
|Gewicht Roboter (kg)
|14,4
|Mähdauer pro Akkuladung (min)
|75
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|14,4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|29,8
Lieferumfang
- Ladestation
- RTK-Antenne
- Erdnägel zur Fixierung der Ladestation: 8 Stück
- Erdnägel zur Fixierung der RTK-Antenne: 4 Stück
- Schrauben zur Montage der RTK-Antenne: 4 Stück
- Mähklingen und Schrauben: 18 Stück
Ausstattung
- Navigationslogik: Systematische Bahnen
- No-Go-Zonen
- Kantenschnittfunktion
- Sensortechnologie: Optischer Sensor/ Regensensor/ Hebesensor/ Anti-Kippsensor/ Stoßsensor
- LoRa®
- Bedienung per App
- Verbindung per WLAN
- Verbindung per Bluetooth
- Smart Services / Features in der App
- PIN-Code-Sperre
- Firmware-Update OTA
- Schwimmendes Mähdeck
- Allradantrieb
- Display
- Regenverzögerung
- Anzahl Räder: 3 Stück
- Scheinwerfer
- Tragegriff
- Diebstahlschutz
Anwendungsgebiete
- Rasenflächen aller Art mit Gras bis zu 10 cm Höhe und Steigung bis zu 70 %
Zubehör
