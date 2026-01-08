Saugwischroboter mit Walze RVF 7 Comfort Extra
Autonom saugen und wischen: Der RVF 7 Comfort Extra mit Kamera und KI reinigt Hartböden und niederflorige Teppiche, dabei sorgt die Multifunktionsstation für noch mehr Autonomie.
Erleben Sie mühelose Bodenreinigung mit dem intelligenten RVF 7 Comfort Extra. Der innovative Saug- und Wischroboter reinigt nicht nur Hartböden, sondern auch Teppiche mit niedrigem Flor – und das vollkommen autonom. Dank intelligenter LiDAR-Navigation, Kamera und KI-Technologie erkennt er Hindernisse und navigiert zielsicher durch alle Räume. Mit einer Saugkraft von bis zu 10.000 Pascal entfernt er mühelos Schmutz bei der Trockenreinigung, und die bewährte Kärcher Walzentechnologie sorgt für eine exzellente Nassreinigung. Die Multifunktionsstation des RVF 7 Comfort Extra ermöglicht dabei noch mehr Autonomie. Sobald Frischwasser fehlt oder die Behälter für Schmutzwasser und Trockenschmutz voll sind, fährt der RVF 7 Comfort Extra automatisch zur Station. Dort werden Frischwasser aufgefüllt und Schmutzwasser sowie Trockenschmutz entsorgt – ganz ohne Zutun. Steuern Sie den RVF 7 Comfort Extra bequem per App und genießen Sie mehr Freizeit, während er für strahlende Sauberkeit sorgt.
Merkmale und Vorteile
Bewährte WalzentechnologieDie rotierende Walze wird kontinuierlich mit Frischwasser befeuchtet und nach jeder Umdrehung gründlich abgestreift. Das garantiert eine hygienische und effektive Nassreinigung von Hartböden.
Intelligente SchmutzerkennungDer RVF 7 Comfort Extra erkennt den Verschmutzungsgrad, passt dann die Reinigungsparameter automatisch an und gewährleistet so eine effiziente und gründliche Reinigung.
Livekamera mit FernzugriffPer App kann man jederzeit auf die Livekamera seines verbundenen RVF 7 Comfort Extra zugreifen und damit das eigene Zuhause von unterwegs beobachten.
Präzise Navigation mit LiDAR und künstlicher Intelligenz
- Ermöglicht das schnelle und genaue Erfassen von Räumen, selbst in Dunkelheit. So behält der Saugwischroboter stets die Orientierung und reinigt zuverlässig.
- Der zusätzliche Single-Laser-Sensor und die intelligente Kamera erkennen kleine oder flache Objekte, wie Schuhe, Socken oder Kabel, die für den LiDAR unsichtbar bleiben.
- Erkennt das Laserkamerasystem Hindernisse, werden diese in die speicherbaren Karten übernommen.
Anhebbare Wischwalze und Hauptbürste mit Anti-Haarumwicklung
- Erkennt der RVF 7 Comfort Extra nassen Schmutz oder Flüssigkeit auf dem Boden, wird die Hauptbürste der Trockenreinigung automatisch angehoben.
- Erkennt der RVF 7 Comfort Extra bei der Nassreinigung einen Teppich, wird die Wischwalze automatisch angehoben und der Teppich somit vor Feuchtigkeit geschützt (in der App individuell einstellbar).
- Die Hauptbürste ist mit einem speziellen Anti-Haareinwicklungselement ausgestattet, sodass sich lange Haare deutlich weniger um die Bürste wickeln und somit viel einfacher entfernt werden können.
2-Tank-System mit integriertem Sensor
- Die Mikrofaserwalze wird kontinuierlich mit Wasser aus dem Frischwassertank befeuchtet, während Schmutzwasser in einem separaten Tank gesammelt wird. Für saubere Böden – bei jedem Wischvorgang.
Multifunktionsstation
- Die Multifunktionsstation leert und befüllt die Wassertanks und entleert den Trockenschmutzbehälter automatisch. Danach setzt der Roboter die Reinigung selbstständig fort.
- Nach jeder Reinigungsfahrt wird die Wischwalze automatisch mit warmem Wasser gereinigt und anschließend mit Warmluft getrocknet.
Moduswechsel per Knopfdruck
- Einfacher und schneller Wechsel des Reinigungsmodus per Knopfdruck direkt am Gerät oder der Multifunktionsstation, die Bedienung ist intuitiv, komfortabel und ohne App möglich.
Waschmaschinenfeste Walze
- Die Wischwalze ist bis 60 °C waschmaschinenfest. So können auch hartnäckige Verschmutzungen, die sich im Laufe der Zeit in der Mikrofaserwalze festgesetzt haben, effektiv entfernt werden.
- Weitere Option zur Reinigung der Mikrofaserwalze, neben der Reinigung in der Multifunktionsstation.
Komfortable App-Steuerung
- Individuelle Einstellung der Reinigungsparameter: Erstellung von Karten für verschiedene Etagen, Einrichten von No-go-Zonen, Benennung der Räume, Festlegung der Reinigungszeiten und vieles mehr.
- Saugkraft, Wasserverbrauch und weitere Reinigungseinstellungen lassen sich für jeden Raum individuell festlegen.
- Der Reinigungsfortschritt kann fortlaufend eingesehen und detaillierte Reinigungsberichte können aufgerufen werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Ladezeit Akku (min)
|230
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Akkuspannung (V)
|14,4
|Akkukapazität (Ah)
|5,2
|Schallleistungspegel (dB(A))
|< 67
|Saugleistung (Pa)
|max. 13000
|Frischwassertank (ml)
|300
|Schmutzwassertank (ml)
|130
|Schmutzbehälter (ml)
|250
|Reinigungsdauer pro Ladung (min)
|150 (saugen)
|Flächenleistung (m²)
|160 (saugen) / 60 (saugen und wischen)
|Frischwasserbehälter Multifunktionsstation (l)
|3
|Schmutzwasserbehälter Multifunktionsstation (l)
|2,4
|Filterbeutel Multifunktionsstation (l)
|4
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Abmessungen Roboter (L x B x H) (mm)
|105
|Durchmesser Roboter (mm)
|360
|Abmessungen Multifuktionsstation (L x B x H) (mm)
|450 x 400 x 520
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|5,6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|20,1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|350 x 350 x 105
Lieferumfang
- Reinigungsbürste
- Reinigungsmittel: Bodenreinigung Universal RM 536, 500 ml, Foam Stop neutral, 2 x 30 ml
- Schmutzbehälter
- Anzahl Filtertüten: 5 Stück
- Seitenbürste: 4 x
- Wischeinheit
- Mikrofaserwalze: 2 Stück
- Filter: 2 x
- Reinigungswerkzeug
- Frischwassertank
- Schmutzwassertank
- Multifunktionsstation
Ausstattung
- Absturzsensoren
- Autonome Reinigung
- AI Schmutzerkennung
- AI Hinderniserkennung
- Live-Kamera
- Teppichsensor
- Bedienung per App
- Verbindung per WLAN
- Verbindung per Bluetooth
- Smart Services / Features in der App
- Sprachausgabe
- Laser-Navigationssystem (LiDAR)
- Timer-Funktion: Mehrere Timer möglich
- Trockenreinigungsmodus
- Kombireinigungsmodus (nass und trocken)
- Autonome Reinigung: Heißwasser
- Autonome Mopptrocknung: Heiß
- Automatische Tankbefüllung
- Automatische Tankentleerung
- Automatische Staubentleerung
- Randnahes Kehren
- Anhebbare Reinigungsbürste
- Anhebbarer Mopp
- Material Filtertüte: Vlies
Anwendungsgebiete
- Hartböden
- Auf niederflorigen Teppichen
