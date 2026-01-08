Saugwischroboter mit Wischscheiben RVM 4 Comfort Extra
Der RVM 4 Comfort Extra saugt, wischt und bietet mit der Multifunktionsstation hohe Autonomie. Mit präziser LiDAR-Navigation, Dual-Lasersystem und einer Kamera werden Hindernisse mühelos umfahren.
Saubere Böden, jeden Tag. Der intelligente Saugwischroboter RVM 4 Comfort Extra reinigt Hartböden und niedrigflorige Teppiche systematisch. Für die Trockenreinigung sorgen die rotierende Bürste, eine Seitenbürste und eine starke Saugfunktion. Zwei anhebbare Moppscheiben, von denen eine bis zum Rand ausfahrbar ist, entfernen selbst anhaftende Flecken. Nach einer ersten Erkundungsfahrt erstellt der RVM 4 Comfort Extra mit Hilfe des LiDAR-Lasersensors eine Karte der Räume. Hier können individuelle Reinigungseinstellungen vorgenommen werden. Durch das integrierte Dual-Lasersystem und eine Kamera erkennt und umfährt der RVM 4 Comfort Extra flache Hindernisse wie Kabel oder Socken. Zusätzliche Sensoren verhindern Stürze, etwa von Treppen. Der Ultraschallsensor erkennt Teppiche, woraufhin die Auto-Boost-Funktion die Saugleistung anpasst. Im Wischmodus werden Teppiche umfahren oder die rotierenden Mopps angehoben. Die Multifunktionsstation wäscht und trocknet die Mopps und entleert den Staubbehälter des Roboters automatisch. Steuern lässt sich das Gerät ganz einfach per App, voreingestelltem Zeitplan oder Knopfdruck am Gerät. Sollte der Reinigungsroboter Hilfe benötigen, teilt er dies per Sprachausgabe mit.
Merkmale und Vorteile
Präzise Navigation mit künstlicher IntelligenzDer RVM 4 erkennt dank des Dual-Laser-Sensors Hindernisse, umfährt diese und bleibt dadurch nicht stecken und verursacht keine Schäden. Der Dual-Laser-Sensor ist sogar in der Lage, auch kleine oder flache Objekte zu erkennen, die für den LiDAR zu niedrig sind (z. B. Schuhe, Strümpfe oder Kabel). Mit der schnellen, robusten LiDAR-Navigation scannt und kartiert der Roboter die Räume präzise, sodass selbst bei Dunkelheit beste Orientierung für zuverlässige Reinigungsfahrten gewährleistet ist.
Wischeinheit mit drehenden WischscheibenDie rotierenden Wischmopps entfernen dank der hohen Drehzahl und dem starken Druck auf den Boden effektiv Verschmutzungen. Sobald der Roboter einen Teppich erkennt, werden die Wischmopps angehoben und somit verhindert, dass der Teppich nass wird. Der rechte Wischmopp lässt sich für die Kantenreinigung ausfahren und garantiert so beste Reinigungsergebnisse.
Teppicherkennung und Auto BoostDer RVM 4 Comfort Extra erkennt automatisch Teppichflächen mithilfe eines Ultraschallsensors und zeigt diese auf der Karte in der App an. Wenn die Wischfunktion aktiviert ist, umfährt der Roboter die erkannten Teppichflächen oder fährt mit angehobenen Wischeinheiten über den Teppich. Die Auto-Boost-Funktion erhöht bei Bedarf die Saugkraft auf Teppichböden, um noch bessere Reinigungsergebnisse zu erzielen.
Verschiedene Reinigungsmodi
- Der RVM 4 Comfort Extra kann entweder trocken reinigen, nass wischen, beide Optionen in einem Reinigungsmodus kombinieren oder das Nasswischen nach Abschluss der Trockenreinigung ausführen.
- Für noch bessere Reinigungsergebnisse kann der RVM 4 Comfort Extra Kanten auch nass reinigen, dafür wird die Wischeinheit während der Nassreinigung ausgefahren.
Absturzsensor
- Die Absturzsensoren verhindern zuverlässig, dass der RVM 4 Comfort Extra z. B. an Treppen oder Absätzen abstürzt.
- Die Sensoren scannen den Boden. Wird ein größerer Absatz erkannt, erhält die Steuerung ein Signal und veranlasst den Roboter umzukehren.
Datenschutz und Updates
- Als Hersteller mit Sitz in Deutschland legt Kärcher besonders großen Wert auf den Datenschutz und erfüllt alle hier geltenden rechtlichen Vorgaben mit größtmöglicher Sorgfalt.
- Der komplette Datenverkehr zwischen der App auf Ihrem Smartphone und Ihrem Saugwischroboter läuft über eine Cloud mit Servern, die ausschließlich in Deutschland stehen.
- Regelmäßige Updates verbessern und erweitern die Leistungsfähigkeit von Saugwischroboter und App. Zudem wird so die Sicherheit des Systems fortlaufend an die aktuellen Anforderungen angepasst.
Komfortable App-Steuerung mit WLAN
- Mit der App können zahlreiche Einstellungen individuell angepasst werden.
- Ortsunabhängige Steuerung und Konfiguration des Saugwischroboters RVM 4 Comfort Extra über die App. Sogar dann, wenn man nicht zu Hause ist.
- Ausgabe von Informationen über den aktuellen Gerätestatus und Anzeige des Reinigungsfortschritts per App.
Präzise Kartierung mit vielseitigen Anpassungsmöglichkeiten
- In der App können mehrere Karten, z. B. für unterschiedliche Stockwerke, gespeichert werden.
- Es können Zonen definiert werden, die nicht befahren und somit nicht gereinigt werden sollen (z. B. Katzenbaum, Spielbereich im Kinderzimmer oder Hindernisse, die der Roboter nicht bewältigen kann).
- Definition von ausgewählten Bereichen, die bei Bedarf z. B. mehrfach überfahren, mit einem intensiveren Saugmodus gereinigt oder mit mehr Wasser nass gewischt werden.
Anpassung der Reinigungsparameter
- Definition unterschiedlicher Reinigungsparameter per App, individuell für Bereiche oder Räume (z. B. Saugleistung oder Wassermenge, Anzahl der Überfahrten je Fläche).
- In der App können Reinigungszeiten und Reinigungspläne erstellen werden.
- Der RVM 4 Comfort Extra startet Reinigungsvorgänge autonom anhand der geplanten Termine und Zeiten.
Selbstwartung mit der Multifunktionsstation
- Der RVM 4 Comfort Extra kehrt nach Abschluss der Reinigungsaufgabe zur Multifunktionsstation zurück, um den Staubbehälter automatisch zu leeren und die Mopps zu waschen und zu trocknen.
- Die Wischeinheit wird mit Heißluft schneller getrocknet, um Gerüche zu vermeiden.
- Es wird gemeldet, wenn der Frischwasserbehälter leer oder nicht installiert, der Schmutzwasserbehälter voll oder nicht installiert oder der Filterbeutel nicht installiert ist.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Ladezeit Akku (min)
|230
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Akkuspannung (V)
|14,4
|Akkukapazität (Ah)
|5,2
|Schallleistungspegel (dB(A))
|< 67
|Saugleistung (Pa)
|max. 15000
|Schmutzbehälter (ml)
|300
|Reinigungsdauer pro Ladung (min)
|160 (saugen)
|Flächenleistung (m²/h)
|45
|Frischwasserbehälter Multifunktionsstation (l)
|2,5
|Schmutzwasserbehälter Multifunktionsstation (l)
|3
|Filterbeutel Multifunktionsstation (l)
|2,3
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Abmessungen Roboter (L x B x H) (mm)
|100
|Durchmesser Roboter (mm)
|350
|Gewicht Roboter (kg)
|3,8
|Abmessungen Multifuktionsstation (L x B x H) (mm)
|310 x 450 x 445,5
|Gewicht Multifunktionsstation (kg)
|6
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|14,1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|350 x 350 x 100
Lieferumfang
- Reinigungsbürste
- Anzahl Filtertüten: 4 Stück
- Seitenbürste: 1 x
- Wischeinheit
- Wischscheiben: 2 Stück
Ausstattung
- Absturzsensoren
- Autonome Reinigung
- Teppichsensor
- Bedienung per App
- Verbindung per WLAN
- Verbindung per Bluetooth
- Smart Services / Features in der App
- Sprachausgabe
- Laser-Navigationssystem (LiDAR)
- Lasersensor und Kamera
- Timer-Funktion: Mehrere Timer möglich
- Trockenreinigungsmodus
- Nassreinigungsmodus
- Kombireinigungsmodus (nass und trocken)
- Autonome Reinigung: Kaltwasser
- Autonome Mopptrocknung: Heiß
- Automatische Staubentleerung
- Randnahes Kehren
- Ausfahrbarer Seitenmop für Kantenreinigung
- Automatisch ausfahrbare Wischeinheit
- Anhebbarer Mopp
- Material Filtertüte: Vlies
Anwendungsgebiete
- Hartböden
- Niedrigflorige Teppichböden
Zubehör
RVM 4 Comfort Extra Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.