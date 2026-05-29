Nass-/Trockensauger NT 50/1 Tact Te H ACD
Zugelassen zur Asbestsanierung und mit ACD-Zertifizierung: Nass-/Trockensauger mit 50-l-Behälter zum Aufsaugen gesundheitsgefährdender Stäube der Staubklasse H.
Der große 50-Liter-Behälter mit verstellbarem Schubbügel und Ablassschlauch macht den NT 50/1 Tact Te H ACD zur idealen Lösung für die sichere Beseitigung gesundheitsgefährdender und krebserregender Stäube – besonders im industriellen Umfeld. Das Gerät ist für alle Stäube der Staubklasse H – inklusive Asbeststaub – geprüft und zugelassen und schützt so Anwender und Umfeld zuverlässig. Zudem ist es gemäß IEC 60335-2-69:2021 nach der ACD-Norm (Appliance for the Pickup of Combustible Dust) für das Aufsaugen brennbarer Stäube zertifiziert. Mit dem abreinigbaren Flachfaltenfilter Safety/HEPA lassen sich gefährliche Stäube sicher mit Sicherheitsfiltersack oder PE-Entsorgungssack aufnehmen; große Mengen weniger gefährlicher Stäube können direkt in den Behälter gesaugt werden. Dabei sorgt die sensorgesteuerte Filterabreinigung Tact für konstant hohe Saugleistung durch stets saubere Filter. Eine integrierte Gerätesteckdose mit Automatikanlauf sowie das vollständige Antistatiksystem mit leitfähigem Zubehör runden das Profigerät ab.
Merkmale und Vorteile
Filtrationssystem mit H-Filter und Filterabreinigungssystem TactDirektes Einsaugen weniger gefährlicher Stäube in den Behälter. Filtrationseffizienz: 99,995 Prozent. Größtmöglicher Gesundheitsschutz ohne Einbußen bei Saugleistung oder Filterstandzeit.
Erfüllt Prüfungsanforderungen der Staubklasse H mit Zusatzprüfung „Asbest“ gemäß TRGS 519Für asbesthaltigen Staub dürfen in Deutschland nur Sicherheitssauger mit dieser Zulassung eingesetzt werden.
ACD-ZertifizierungZugelassen zum Saugen von brennbaren Stäuben. Zertifiziert gemäß IEC 60335-2-69:2021. Erhöhte Anwendersicherheit.
Sensorgesteuerte Filterabreinigung Tact
- Garantiert höchste Saugkraft und Filterleistung.
- Optimale, bedarfsorientierte Filterabreinigungsfrequenz.
- Minimierte Geräuschemission.
Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör
- Erhöhte Anwendersicherheit.
- Ableitung der elektrostatischen Aufladung.
- Schutz vor elektrostatischer Entladung.
Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik
- Elektrowerkzeug ist bequem an den Sauger anzuschließen.
- Einfache Bedienung über die Ein-/Ausschaltautomatik.
- Energieeinsparung: Sauger wird automatisch abgeschaltet.
Sicherheitssauger der Staubklasse H
- Filtrationseffizienz von 99,995 %.
- Elektronische Volumenstromüberwachung.
- Gewährleistet saubere und sichere Arbeitsplätze.
Flachfaltenfilter Safety/HEPA
- Zertifiziert für die Staubklasse H. Staubabscheidegrad: 99,995 %.
- PES-Faser-Material mit doppelter PTFE-Beschichtung: verrottungssicher und feuchtigkeitsunempfindlich.
- Ideal zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz.
Werkzeugmuffe für Elektrowerkzeuge
- Ermöglicht staubfreies Bohren, Sägen oder Schleifen mit Elektrowerkzeugen.
- Ausgestattet mit Gummiaufsatz und Falschluft-Drehring.
- Regulierung der Saugkraft über den Drehring.
Großer 50-Liter-Behälter
- Mit praktischem, verstellbarem Schubbügel für leichten Transport.
- Integrierter Ablassschlauch zur leichten Entsorgung großer Flüssigkeitsmengen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Luftmenge (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Behälterinhalt (l)
|50
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 1380
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Kabellänge (m)
|7,5
|Kabelmaterial
|Gummi
|Schalldruckpegel (dB(A))
|69
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|19,6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|25,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|640 x 370 x 1045
Lieferumfang
- Sicherheitsfiltersack: 1 Stück
- Länge Saugschlauch: 4 m
- Typ Saugschlauch: Elektrisch leitend
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 550 mm
- Material Saugrohre: Edelstahl
- Krümmer: Elektrisch leitend
- Material Filtertüte: Vlies
- Breite Nass-/Trockenbodendüse: 360 mm
- Fugendüse
- Anschlussmuffe für E-Werkzeuge
- Ablassschlauch
- Flachfaltenfilter: PTFE HEPA
- Schubbügel
- PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung: 1 Stück
Ausstattung
- Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Antistatiksystem
- Stoßfester Umlaufschutz
- Schutzklasse: I
- Stopplenkrolle
- Filterabreinigung: Sensorgesteuerte, bedarfsorientierte Filterabreinigung Tact
- Staubklasse: H
- Behältermaterial: Kunststoff
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Anwendungsgebiete
- Sicherheitssauger der Staubklasse H zur sicheren Beseitigung gesundheitsgefährdender und krebserregender Stäube
- Zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz
- Zulassung Asbestsanierung gemäß der deutschen Arbeitsschutzvorschrift TRGS 519
- Geeignet zum Saugen brennbarer Stäube gemäß ACD-Norm IEC 60335-2-69:2021 (Appliance for the Pickup of Combustible Dust)
Zubehör
NT 50/1 Tact Te H ACD Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
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