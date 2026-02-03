Adaptador M
Adaptador para conectar pistolas antiguas (pistola M, 96, 97) a lanzas pulverizadoras nuevas. Adecuado para limpiadoras de alta presión de Kärcher Home & Garden fabricadas hasta 2010.
Para modelos más antiguos (año de fabricación hasta 2010) Kärcher también ofrece una solución: el adaptador M permite conectar los accesorios actuales a las pistolas M, 96 y 97.
Características y ventajas
Adaptador para pistolas antiguas fabricadas hasta 2010
- Pieza intermedia para pistola y lanza pulverizadora.
Nuevo diseño
- Manejo especialmente sencillo.
Refuerzo integrado
- Para trabajar con comodidad y estabilidad con la limpiadora de alta presión.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|105 x 42 x 42
