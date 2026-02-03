Adaptador T
Ideal para la conexión a mangueras de alta presión Home & Garden de Kärcher con abrazadera de conexión: el adaptador de manguera para la lanza pulverizadora telescópica.
Con el adaptador de manguera se pueden conectar rápida y fácilmente la lanza pulverizadora telescópica y una manguera con abrazadera de conexión (sin Quick Connect).
Características y ventajas
Empalmador para pistola de lanza pulverizadora telescópica y manguera (sin Quick Connect)
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|131 x 28 x 35
Equipos compatibles
Productos actuales
RECAMBIOS Adaptador T
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.