Lanza telescópica
Lanza telescópica (1,20 - 4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.
La lanza telescópica (1,20-4 m) permite limpiar sin esfuerzo incluso zonas de difícil acceso, como por ejemplo fachadas. La práctica correa para el hombro facilita considerablemente el trabajo, y la pistola integrada ergonómicamente adaptable garantiza una óptima facilidad de uso. Con sus apenas 2 kg de peso, la lanza telescópica de Kärcher es facilísima de manejar. El cómodo acoplamiento de bayoneta permite conectar cualquier accesorio de Kärcher.
Características y ventajas
Pistola ergonómica ajustable
- Gracias al asa de transporte ergonómica y a su reducido peso, el equipo es ligero y cómodo de transportar.
Peso de aprox. 2 kg
- Para limpiar zonas de difícil acceso (sobre todo en altura)
Correa para el hombro
- Manejo ligero.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|2,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|3,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|4177 x 92 x 240
Videos
Equipos compatibles
Productos actuales
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- G 7.180
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car & Bike *ES
- K 2 Classic Home *ES
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home T 150
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Universal Edition
- K 2.00 plus
- K 2.100
- K 2.100 T 50
- K 2.120
- K 2.14
- K 2.14 T 50
- K 2.15
- K 2.16
- K 2.300
- K 2.300 T 50
- K 2.325
- K 2.36 M plus
- K 2.38 M
- K 2.38 M T 50
- K 2.400
- K 2.400 T 50
- K 2.425
- K 2.425 T 50
- K 2.54 M Plus EPC
- K 2.91 MD
- K 2.99 M plus T 50
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Compact
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 3.00 EcoSilent
- K 3.190 *EU
- K 3.65 MD T 250
- K 3.68 MDD plus
- K 3.91 M WRC
- K 3.91 MD Plus
- K 3.98 M
- K 4 Classic
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact + Kit limpieza tuberías
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Home
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car Kit
- K 4 Power Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 4 Power Control Flex, Pack eco!Booster
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4.00 EcoSilent
- K 4.600
- K 4.600 T 250
- K 4.650 KTM Special
- K 4.68 MD Plus
- K 4.80 MD
- K 4.800 eco!ogic
- K 4.86M Plus
- K 4.98 MD plus
- K 4.99 M plus
- K 5
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex, Pack eco!Booster
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power control Home Kit
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium FC Plus Home Wood*UE
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home T 350
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5 Smart Control Home
- K 5.55 Jubilee
- K 5.600
- K 5.68 MDD PLUS
- K 5.700
- K 5.700 T300
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.85 M
- K 5.85 MD Plus
- K 5.91 MDD Plus
- K 5.96 MD
- K 6.15 M plus T 300
- K 6.250 *EU
- K 6.300
- K 6.300 T300 *EU
- K 6.450
- K 6.500
- K 6.560
- K 6.600
- K 6.610 T 300
- K 6.750
- K 6.85 MD PLUS WB
- K 6.91 MD
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Power Pack Placas Solares
- K 7 Premium
- K 7 Premium Car
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 7 Premium Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 7 Smart Control Set
- K 7.20 M plus
- K 7.21 M plus
- K 7.350
- K 7.350 T400 *EU
- K 7.410 T400
- K 7.450
- K 7.650
- K 7.650 T400
- K 7.710 T 400
- K 7.750
- K 7.80 M plus
- K 7.80 MD Plus
- K 7.800 eco!ogic
- K 7.85 MDD PLUS WB
- K 7.85 MDD T 300
- K 7.91 MD
- K 720M *EU
- K5 Full Control + Cepillo PS 30
- KHD 4 L Basic Car
- KHD 4-2
- KHD 4-2 AN *ES
- K 2 Battery
- K 2 Power Control Car
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Compact Home
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 4 Power Control
- K 4 Premium Power Control
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 7
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
Campos de aplicación
- Fachada
- Jardines acristalados
Accesorios
RECAMBIOS Lanza telescópica
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.