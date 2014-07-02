Lanza telescópica

Lanza telescópica (1,20 - 4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.

La lanza telescópica (1,20-4 m) permite limpiar sin esfuerzo incluso zonas de difícil acceso, como por ejemplo fachadas. La práctica correa para el hombro facilita considerablemente el trabajo, y la pistola integrada ergonómicamente adaptable garantiza una óptima facilidad de uso. Con sus apenas 2 kg de peso, la lanza telescópica de Kärcher es facilísima de manejar. El cómodo acoplamiento de bayoneta permite conectar cualquier accesorio de Kärcher.

Características y ventajas
Pistola ergonómica ajustable
  • Gracias al asa de transporte ergonómica y a su reducido peso, el equipo es ligero y cómodo de transportar.
Peso de aprox. 2 kg
  • Para limpiar zonas de difícil acceso (sobre todo en altura)
Correa para el hombro
  • Manejo ligero.
Especificaciones

Características técnicas

Color negro
Peso (kg) 2,3
Peso con embalaje incluido (kg) 3,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 4177 x 92 x 240
Campos de aplicación
  • Fachada
  • Jardines acristalados
