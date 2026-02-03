Batería de repuesto

Más autonomía al limpiar: la batería de repuesto para todas las variantes de VC 4 Cordless myHome prolonga el tiempo de uso en 30 minutos sin carga intermedia.

Gracias a la batería de repuesto de iones de litio, todas las variantes de la aspiradora a batería VC 4 Cordless myHome pueden utilizarse hasta 30 minutos más sin carga intermedia. Basta con cambiar la batería del equipo y ya se puede reanudar el trabajo. A continuación, la batería de repuesto se carga en el equipo. 

Características y ventajas
Potentes células de iones de litio
Especificaciones

Características técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,4
Peso con embalaje incluido (kg) 0,5
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 146 x 62 x 43