Bolsa de filtro de fieltro

Bolsa de filtro de fieltro con un práctico sistema de cierre para una extracción higiénica sin contacto con la suciedad. Apto para la aspiradora VC 2 de Kärcher.

Bolsa de filtro de fieltro apta para la aspiradora VC 2. Con un práctico sistema de cierre para una extracción higiénica sin contacto con la suciedad.

Características y ventajas
Bolsa de filtro de fieltro con un práctico sistema de cierre
  • Para una extracción higiénica sin contacto con la suciedad
Elevada capacidad de absorción
Especificaciones

Características técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 5
Color blanco
Peso (kg) 0,2
Peso (con embalaje) (kg) 0,3
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 350 x 160 x 33
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Suciedad seca