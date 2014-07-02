Bolsa de filtro de papel
Tres bolsas de filtro de papel de recambio para la aspiradora-enceradora FP 303.
Tres bolsas de filtro de papel de recambio para la aspiradora-enceradora FP 303. Para el alojamiento total y fiable del polvo de pulido producido. El montaje y desmontaje de las bolsas de filtro se realiza fácilmente a mano.
Características y ventajas
brillantes en los tejidos
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|3
|Color
|marrón
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|180 x 160 x 7