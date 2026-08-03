Bolsa de filtro de papel KFI 252
Independiente y versátil: la compacta aspiradora en seco y húmedo a batería sin cable con el kit WD 1 Compact Battery de la plataforma a batería Battery Power de 18 V con accesorios especiales para la limpieza interior de vehículos.
Bolsas de filtro de papel de 2 capas con una excelente capacidad de filtrado. Las bolsas de filtro de papel destacan además por su elevada resistencia a la rotura y por retener el polvo con eficacia. El equipo de serie incluye 5 bolsas.
Características y ventajas
Doble capa
- Resistencia a la rotura
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|5
|Color
|marrón
|Peso (kg)
|0,3
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,4
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|240 x 150 x 8
Campos de aplicación
- Suciedad seca