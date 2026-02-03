La innovadora boquilla de lavado XXL 2 en 1 de Kärcher, en combinación con los tubos de prolongación, permite mantener una postura relajada y erguida al limpiar alfombras de tamaño medio. Cuando se utiliza directamente en el asa, permite limpiar tapicerías grandes, muebles de asiento y muchas otras superficies textiles el doble de rápido que con una boquilla de lavado de tapicerías convencional. La boquilla de lavado XXL es, por tanto, el accesorio ideal para limpiar alfombras y superficies textiles a fondo y sin esfuerzo en un tiempo mínimo. Apta para la lava-aspiradora SE 3 Compact de Kärcher.