Lava-aspiradora SE 3 Compact Home
La potente y energéticamente eficiente lava-aspiradora impresiona por la limpieza en profundidad de superficies textiles como tapicerías, un diseño compacto y una función de enjuague para la limpieza de equipos.
Limpieza en profundidad y diseño compacto: la lava-aspiradora SE 3 Compact Home limpia las superficies textiles con gran potencia, de forma energéticamente eficiente y sin dejar residuos. Gracias a su diseño compacto, además de ser manejable, el equipo ahorra espacio al guardarlo, por lo que está listo en todo momento para una limpieza en profundidad y cómoda incluso en caso de suciedad imprevista. La suciedad de muebles tapizados, esterillas y alfombras pequeñas se elimina de manera rápida y eficaz. La manguera de aspiración larga y flexible con manguera de detergente interior garantiza una gran comodidad y flexibilidad también en zonas de difícil acceso. El largo cable garantiza la máxima amplitud de movimientos. Con prácticas opciones de almacenamiento en el equipo, todos los accesorios están siempre a mano. El sistema de depósito 2 en 1 permite un uso que evita el contacto con la suciedad. E incluso después de la limpieza, la lava-aspiradora impresiona con su higiénica función de enjuague para evitar la aparición de bacterias y olores. Incluye boquilla de lavado de tapicerías, boquilla para ranuras y detergente.
Características y ventajas
Tecnología probada de Kärcher para unos resultados de limpieza óptimosLimpieza en profundidad de superficies textiles. Baja humedad residual para un secado rápido de las superficies textiles. Limpieza rápida y sin esfuerzo gracias al método eficaz de extracción mediante pulverización en combinación con un motor potente y energéticamente eficiente.
Accesorios especialmente desarrollados para una limpieza en profundidad cómodaLa boquilla de lavado de tapicerías permite limpiar rápida y fácilmente la suciedad más incrustada, mientras que la boquilla para ranuras facilita la limpieza de zonas de difícil acceso. Manguera de pulverización integrada para una elevada comodidad durante la limpieza. Manguera de aspiración larga y muy flexible para una limpieza cómoda.
Función de enjuague higiénicaDespués de la limpieza, el equipo se limpia mediante la función de enjuague. De este modo, se eliminan los restos de suciedad y se evita la aparición de olores desagradables debido a la formación de bacterias. El equipo limpio se puede almacenar de inmediato.
Equipo especialmente compacto que ocupa poco espacio
- Versátil incluso en zonas estrechas o de difícil acceso.
- Con una práctica asa para el transporte rápido y cómodo del equipo.
- Almacenaje del equipo en poco espacio.
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Llenado sencillo del depósito de agua limpia.
- Extracción y vaciado cómodos del depósito de agua sucia sin contacto con la suciedad.
Manguera 2 en 1 muy flexible
- Manguera de pulverización integrada para una elevada comodidad durante la limpieza.
- Manguera de aspiración larga y muy flexible para una limpieza cómoda.
- Con articulación giratoria en la manguera para una libertad de movimiento aún mayor.
Práctico almacenaje de accesorios y de la manguera
- Cómodo transporte con solo una mano: todos los accesorios adjuntos y la manguera pueden almacenarse directamente en el equipo.
- Todos los accesorios se pueden guardar siempre en el equipo y, de este modo, también de forma segura en el lugar de uso.
Superficie de almacenamiento para accesorios pequeños
- Práctico para los almacenamientos breves durante la limpieza.
- Ideal para esponjas, paños y otras piezas pequeñas.
Manejo fácil y cómodo
- Fácil manejo de la conexión y desconexión del equipo.
- Manejo intuitivo.
- Disponible inmediatamente para la limpieza.
Especificaciones
Características técnicas
|Potencia absorbida (W)
|500
|Radio de acción (m)
|5,8
|Capacidad del depósito de agua limpia (l)
|1,7
|Capacidad del depósito de agua sucia (l)
|2,9
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Cable de conexión (m)
|3,6
|Color
|blanco
|Peso sin accesorios (kg)
|4,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|450 x 225 x 260
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 1.9 m
- Boquilla para tapicerías para lava-aspiradoras: 88 mm
- Boquilla para ranuras
- Detergente: Limpiador para tapizados y alfombras RM 519, 100 ml
- Sistema de confort 2 en 1: manguera integrada de pulverización y aspiración
Equipamiento
- Almacenaje del cable
- Almacenaje de accesorios en el equipo
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Práctico almacenaje de los accesorios y la manguera
- Superficie de almacenamiento para piezas pequeñas
- Función de enjuague
Videos
Campos de aplicación
- Alfombras
- Tapicerías
- Asientos de automóviles
Accesorios
Detergentes
RECAMBIOS SE 3 Compact Home
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.