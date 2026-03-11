Boquilla de lavado manual para equipos de pulverización y aspiración combinadas. Ideal para la limpieza en profundidad de muebles tapizados como sillones, sofás y asientos de vehículos. El ancho útil es de 110 mm. Adecuada para los equipos SE 3001, SE 4001, SE 4002, SE 5.100 y SE 6.100.