Boquilla para limpieza de tuberías giratoria
Boquilla para limpieza de tuberías giratoria con efecto de limpieza de 360° para la limpieza de mantenimiento de tuberías, desagües y bajantes. Con conexión R1/8" para el montaje en la manguera para limpieza de tuberías.
La boquilla para limpieza de tuberías giratoria es perfecta para la limpieza de mantenimiento preventiva y respetuosa con el medioambiente de tuberías, desagües y bajantes. Su efecto de limpieza de 360° elimina eficazmente los depósitos de todos los interiores de las tuberías. Esto evita que se produzcan obstrucciones en primer lugar. Gracias a la forma optimizada de la boquilla, esta se conecta a la manguera de alta presión sin bordes. De esta forma se minimiza el riesgo de que la boquilla se enganche en la tubería. Apta para su instalación en el kit para limpieza de tuberías PC 20, PC 15 y PC 7.5 y para su uso con todas las hidrolimpiadoras de Kärcher de la gama K 2 a K 7.
Características y ventajas
Chorro a alta presión giratorioEfecto de limpieza de 360° en todos los interiores. Limpieza de mantenimiento preventiva para evitar obstrucciones.
Forma de boquilla optimizadaLa transición sin bordes a la manguera minimiza el riesgo de que la boquilla quede enganchada en la tubería. Diseño compacto para una máxima libertad de movimientos.
Limpieza potente con alta presión:Solución efectiva y rápida de obstrucciones en tuberías.
De acero inoxidable y latón de larga vida útil
- Larga vida útil.
Especificaciones
Características técnicas
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|27 x 15 x 15
Campos de aplicación
- Tubos
- Bajantes
- Desagües