Boquilla turbo, 040
Con chorro concentrado giratorio para proporcionar una mayor eliminación: la nueva boquilla turbo Performance con un tamaño de la boquilla de 040 alcanza un rendimiento de limpieza y de superficie hasta un 50 % mayor que su predecesora.
La nueva boquilla turbo Performance (tamaño de la boquilla de 040) se caracteriza por unas pérdidas internas de rendimiento mínimas y una calidad del chorro máxima, que permiten un rendimiento de limpieza y de superficie hasta un 50 % más elevado que el modelo anterior. Gracias al chorro concentrado giratorio, con una presión de trabajo de un máx. de 180 bar / 18 MPa y una temperatura del agua de hasta 60 °C, alcanza una potencia de limpieza 10 veces mayor frente a las boquillas de alta presión convencionales. Además, convence con una boquilla cerámica y un anillo de cerámica para garantizar la máxima vida útil.
Características y ventajas
Un rendimiento de limpieza y de superficie hasta un 50 % más elevado que el modelo anterior
- Increíble ahorro de tiempo.
Pérdidas de rendimiento reducidas al mínimo y optimización de la calidad del chorro
- Gracias al mayor efecto de limpieza, también se elimina la suciedad incrustada.
El chorro concentrado giratorio de la tobera giratoria combina las ventajas del chorro plano y del chorro concentrado
- Alto poder limpiador y, al mismo tiempo, gran rendimiento de superficie.
Boquilla cerámica y anillo cerámico
- Máxima vida útil.
Gran rendimiento de limpieza
- Eliminación rápida de la suciedad incrustada.
Especificaciones
Características técnicas
|Presión máx. (bar)
|180
|Presión (bar)
|máx. 180
|Temperatura (°C)
|máx. 60
|Tamaño de la boquilla ( )
|40
|Rosca de empalme
|M 18
|Color
|negro
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2