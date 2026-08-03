Los suelos de las terrazas se deben limpiar regularmente y de forma adecuada para evitar que se acumule la suciedad causada por las condiciones meteorológicas. Los cepillos cilíndricos adicionales diseñados para superficies de madera y revestimientos de WPC permiten eliminar la suciedad en exteriores de forma especialmente homogénea y minuciosa. Los 4 cepillos cilíndricos incluidos en el kit son muy fáciles de cambiar y sirven de recambio para los cepillos incluidos en el equipo de serie de la limpiadora de terrazas PCL 6.