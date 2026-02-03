Limpiadora de terrazas PCL 6
La limpiadora de terrazas PCL 6 elimina la suciedad de las tablas de madera y WPC con gran facilidad, profundidad y rapidez gracias a sus cepillos cilíndricos giratorios y a la distribución de agua integrada.
La PCL 6 de accionamiento eléctrico elimina la suciedad persistente de las terrazas de madera de forma especialmente cómoda, uniforme, rápida y en profundidad. Solo hay que conectar el equipo a la manguera de riego para empezar a limpiar. Gracias a la combinación de 4 cepillos cilíndricos giratorios y a la cantidad de agua regulable, la suciedad se humedece rápida y eficazmente a la vez que se recoge. Con su efecto flotante, la PCL 6 garantiza una limpieza a fondo de la terraza de madera o WPC sin ningún esfuerzo. solo se utiliza la cantidad de agua necesaria. La anchura y la posición de los rodillos se han diseñado de modo que se puedan limpiar dos lamas hasta el borde de una sola pasada, lo cual supone un ahorro adicional de tiempo. Gracias a los cepillos cilíndricos intercambiables, además de los revestimientos de madera y WPC, también se pueden limpiar baldosas y losas de piedra lisas y de poros finos. Los rodillos de cepillo cilíndrico para superficies de piedra no están incluidos en el equipo de serie.
Características y ventajas
Concepto de accionamiento altamente eficienteMotor eficiente y de bajo consumo para accionar los 4 cepillos cilíndricos que giran en sentido opuesto. Permite un uso especialmente cómodo y sin esfuerzo con una limpieza rápida, en profundidad y uniforme.
Cuatro cepillos cilíndricos giratorios de gran calidad (para superficies de madera, incluidos en el equipo de serie)Los cepillos cilíndricos para superficies de madera son aptos para la limpieza de lamas de terraza de madera y revestimientos de WPC. Los cepillos cilíndricos para superficies de piedra disponibles como accesorio son aptos para baldosas lisas y de poros finos.
Cierre de cepillo Quick ConnectEs posible un cambio más rápido y sencillo de los cepillos cilíndricos para superficies de madera y los cepillos cilíndricos para superficies de piedra (no incluidos en el equipo de serie).
El agua se distribuye por la superficie que se desea limpiar a través de 2 boquillas de pulverización en la carcasa del cepillo
- Humectación, disolución y recogida de la suciedad en un solo paso de trabajo. Eliminación de suciedad resistente.
Caudal de agua regulable a través de una válvula
- Limpieza con ahorro de agua. Se utiliza el agua necesaria para la tarea de limpieza.
Protección contra salpicaduras
- El entorno se mantiene limpio. El agua sucia se dirige a la carcasa del cepillo.
- La carcasa cubre los cepillos casi por completo.
- El diseño de la carcasa del cepillo permite limpiar cerca del borde.
Ajuste gradual del ángulo del mango
- Posición de trabajo ergonómica, ya que la altura del mango se puede ajustar a la altura del usuario.
Posición de almacenaje
- Posición de almacenaje en poco espacio para proteger los cepillos cuando el equipo no se utiliza.
Especificaciones
Características técnicas
|Presión máx. (bar)
|10
|Área de presión
|Baja presión
|Consumo de agua a 4 bar (l/h)
|máx. 180
|Potencia absorbida (kW)
|0,3
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|600 - 800
|Ancho útil del cilindro de cepillos (mm)
|300
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|4,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|347 x 307 x 1314
Incluido en el equipamiento de serie
- Cepillos cilíndricos para superficies de madera: 4 Unidad(es)
Equipamiento
- 2 boquillas de agua
- Válvula de regulación del caudal de agua
- Borde de reposo
- Empuñadura y mango ergonómicos
Campos de aplicación
- Terraza
- Balcón
- Superficies de madera
- Capa verde
- Musgo
Accesorios
RECAMBIOS PCL 6
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.