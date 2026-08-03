Cepillos cilíndricos para superficies de piedra PCL 6

Kit de 4 cepillos cilíndricos para la limpieza rápida de baldosas y losas de piedra lisas de poros finos en exteriores con la limpiadora de terrazas PCL 6.

Un compañero ideal para la limpieza de terrazas: el kit de cepillos cilíndricos de 4 piezas está disponible como accesorio para el PCL 6 y es apto para una limpieza delicada y en profundidad de baldosas y losas de piedra lisas y de poros finos. La suciedad, como el moho o el musgo, se elimina sin esfuerzo. Los cepillos cilíndricos se pueden sustituir fácilmente y sin herramientas. No apto para adoquines, adoquines tipo hueso, asfalto y hormigón lavado.

Características y ventajas
Limpieza uniforme y en profundidad de baldosas y losas de piedra lisas y de poros finos en exteriores
Material de las cerdas especialmente adaptado a la tarea de limpieza
  • No apto para adoquines, adoquines tipo hueso, asfalto y hormigón lavado.
Buen rendimiento en superficie y perfil de cepillo optimizado para la limpieza de baldosas y losas de piedra lisas y de poros finos
Especificaciones

Características técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,2
Peso (con embalaje) (kg) 1,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 134 x 100 x 100
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Terraza (baldosas y losas de piedra lisas y de poros finos)
  • Balcón (baldosas y losas de piedra lisas y de poros finos)
  • Musgo