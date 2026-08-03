Un compañero ideal para la limpieza de terrazas: el kit de cepillos cilíndricos de 4 piezas está disponible como accesorio para el PCL 6 y es apto para una limpieza delicada y en profundidad de baldosas y losas de piedra lisas y de poros finos. La suciedad, como el moho o el musgo, se elimina sin esfuerzo. Los cepillos cilíndricos se pueden sustituir fácilmente y sin herramientas. No apto para adoquines, adoquines tipo hueso, asfalto y hormigón lavado.