Cepillos cilíndricos para superficies de piedra PCL 6
Kit de 4 cepillos cilíndricos para la limpieza rápida de baldosas y losas de piedra lisas de poros finos en exteriores con la limpiadora de terrazas PCL 6.
Un compañero ideal para la limpieza de terrazas: el kit de cepillos cilíndricos de 4 piezas está disponible como accesorio para el PCL 6 y es apto para una limpieza delicada y en profundidad de baldosas y losas de piedra lisas y de poros finos. La suciedad, como el moho o el musgo, se elimina sin esfuerzo. Los cepillos cilíndricos se pueden sustituir fácilmente y sin herramientas. No apto para adoquines, adoquines tipo hueso, asfalto y hormigón lavado.
Características y ventajas
Limpieza uniforme y en profundidad de baldosas y losas de piedra lisas y de poros finos en exteriores
Material de las cerdas especialmente adaptado a la tarea de limpieza
- No apto para adoquines, adoquines tipo hueso, asfalto y hormigón lavado.
Buen rendimiento en superficie y perfil de cepillo optimizado para la limpieza de baldosas y losas de piedra lisas y de poros finos
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|1,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|134 x 100 x 100
Campos de aplicación
- Terraza (baldosas y losas de piedra lisas y de poros finos)
- Balcón (baldosas y losas de piedra lisas y de poros finos)
- Musgo