3 cepillos de esponja para pulido para la enceradora aspiradora FP 303. Para conseguir un pulido perfecto de superficies resistentes enceradas y suelos con acabado al aceite y a la cera, como el parqué. Los cepillos de esponja para pulido para suelos encerados han sido especialmente desarrollados para este ámbito de aplicación y, gracias a sus propiedades de pulido especiales, garantizan un resultado del pulido aún mejor en superficies resistentes enceradas y suelos con acabado al aceite y a la cera. Basta con insertar los cepillos de esponja para pulido en el disco del equipo de pulido, y ¡a empezar!