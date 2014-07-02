Cepillos de esponja para pulido de parqué encerado

3 cepillos de esponja para pulido para la enceradora aspiradora FP 303. Especialmente adecuados para conseguir un pulido perfecto de superficies resistentes enceradas, como suelos de parqué encerado.

3 cepillos de esponja para pulido para la enceradora aspiradora FP 303. Para conseguir un pulido perfecto de superficies resistentes enceradas y suelos con acabado al aceite y a la cera, como el parqué. Los cepillos de esponja para pulido para suelos encerados han sido especialmente desarrollados para este ámbito de aplicación y, gracias a sus propiedades de pulido especiales, garantizan un resultado del pulido aún mejor en superficies resistentes enceradas y suelos con acabado al aceite y a la cera. Basta con insertar los cepillos de esponja para pulido en el disco del equipo de pulido, y ¡a empezar!

Características y ventajas
Cepillos de esponja para pulido de microfibra de alta calidad
  • Unos resultados de pulido perfectos en suelos de madera encerados y con acabado al aceite y a la cera
  • Especialmente desarrollado para pulir suelos de madera encerados y con acabado al aceite y a la cera
  • Es posible lavar a máquina a 60 °C.
Especificaciones

Características técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 3
Color blanco
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 125 x 125 x 10
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Suelos de madera encerados