Cepillos de esponja para pulido para parqué, barnizado/laminado
3 cepillos de esponja para pulido para la enceradora aspiradora FP 303. Especialmente adecuados para conseguir un pulido perfecto de superficies resistentes selladas, como parqué sellado, corcho y laminado.
3 cepillos de esponja para pulido para la enceradora aspiradora FP 303. Para conseguir un pulido perfecto de suelos sellados. Los cepillos de esponja para pulido para suelos sellados han sido especialmente desarrollados para este ámbito de aplicación y, gracias a sus propiedades de pulido especiales, garantizan un resultado del pulido aún mejor en superficies resistentes selladas, como corcho, parqué o laminado. Basta con insertar los cepillos de esponja para pulido en el disco del equipo de pulido, y ¡a empezar!
Características y ventajas
Cepillos de esponja para pulido de microfibra de alta calidad
- Unos resultados de pulido perfectos en recubrimientos de suelo sellados (parqué, laminado, corcho)
- Especialmente desarrollado para el pulido de recubrimientos de suelo sellados (parqué, laminado, corcho)
- Es posible lavar a máquina a 60 °C.
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|3
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|125 x 125 x 8
Campos de aplicación
- Suelos duros sellados