Clavos para césped
Accesorios para el robot cortacésped de Kärcher: los clavos para césped para fijar el cable perimetral en el césped. Se integran rápidamente en la hierba y mantienen el cable perimetral en su sitio.
Mediante los clavos para césped puede fijarse el cable perimetral del robot cortacésped de forma segura en el césped. Las piquetas garantizan una sujeción eficaz, también en el retorno del cable y en el tendido de un cable de reserva. Después de pocas semanas, los clavos ya se habrán integrado en la hierba y no se verán.
Características y ventajas
Fijación eficaz del cable perimetral
- Se integran en pocas semanas, de modo que ya no pueden verse en el césped.
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|90
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,5
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|103 x 24 x 13
Campos de aplicación
- Césped