Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja, 350 mm
Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja de aluminio. Para cepillos cilíndricos de esponja o cepillos cilíndricos de microfibra. 350 mm de longitud.
El eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja de aluminio de 350 mm de largo es apto para alojar cepillos cilíndricos de esponja o cepillos cilíndricos de microfibra.
Especificaciones
Características técnicas
|Longitud (mm)
|350
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso (con embalaje) (kg)
|1,1