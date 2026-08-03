Estación de autolimpieza y carga RCV 5
Aún más autonomía para la limpieza: en la estación de aspiración inteligente el depósito de polvo del RCV 5 se vacía automáticamente con regularidad.
Con la estación de aspiración inteligente, el funcionamiento del RCV 5 es aún más autónomo,. ya que el depósito de polvo se vacía de inmediato. Esta tarea tediosa y, a menudo, sucia, la realiza la estación de aspiración. El polvo y la suciedad se aspiran automáticamente en la bolsa de filtro de fieltro de alta calidad, cuando el RCV 5 se acopla en la estación de carga y de aspiración, ya sea una vez concluida una tarea de limpieza o para la carga entre usos. La suciedad se recoge eficazmente. Nunca había sido tan fácil. Gracias a la función de carga de la estación de aspiración, la batería del robot también se recarga de inmediato.
Características y ventajas
Vaciado automático del polvo
- Limpieza con una autonomía notablemente más prolongada gracias al vaciado automático periódico del depósito de polvo del RCV 5.
- Sin el tedioso vaciado manual del depósito de polvo del RCV 5 ni contacto con el polvo o la suciedad.
- El RCV 5 presenta una potencia de aspiración elevada constante y duradera y, por lo tanto, un resultado de limpieza uniforme, ya que el depósito de polvo del robot se vacía con regularidad.
Bolsa de filtro de fieltro
- El polvo y la suciedad se recogen eficazmente en la bolsa de filtro.
- Eliminación muy simple e higiénica de la suciedad recogida.
- Al extraerla de la estación, la bolsa de filtro se cierra automáticamente de inmediato. La suciedad permanece dentro de la bolsa, lo que impide eficazmente la liberación de polvo al sustituirla.
Gestión integrada del cable
- El cable de alimentación de la estación de aspiración puede enrollarse ordenadamente en la gestión del cable suministrada, detrás de la estación de aspiración, sin cables enmarañados.
Control desde la aplicación
- La estación de aspiración del RCV 5 puede controlarse cómodamente desde la aplicación en caso necesario.
- La aspiración también puede activarse individualmente a través de la aplicación.
Compatible con todos los RCV 5
- La estación de aspiración es compatible con todos los RCV 5, también con equipos que ya están equipados con una estación de carga.
- Gracias al kit de modificación suministrado, es posible reconvertir un RCV 5 existente en un abrir y cerrar de ojos para el funcionamiento con la estación de aspiración.
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Capacidad de la bolsa del filtro (l)
|4
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|4,6
|Peso (con embalaje) (kg)
|7,8
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|401 x 290 x 446
Equipamiento
- Bolsa de filtro de fieltro: 1 Unidad(es)
- Depósito para la suciedad
Campos de aplicación
- Suelos duros sellados
- Moquetas de pelo corto
Accesorios
RECAMBIOS Estación de autolimpieza y carga RCV 5
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
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