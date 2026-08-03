Las bolsas de filtro de fieltro resistente al desgarro están especialmente diseñadas para las estaciones de aspiración del RVC 3 Comfort y el RVM 4 Comfort y convencen por su material extremadamente robusto y su alta retención de polvo. Esto garantiza una potencia de aspiración constante de la estación, lo que permite utilizar el robot aspirador de forma aún más autónoma. El equipo de serie incluye tres bolsas.