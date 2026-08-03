Filter bag for Robot station
Las bolsas de filtro de fieltro de alta calidad garantizan una eliminación fácil e higiénica de la suciedad y el polvo de la estación. Apto para la estación de aspiración del RVC 3 Comfort y el RVM 4 Comfort.
Las bolsas de filtro de fieltro resistente al desgarro están especialmente diseñadas para las estaciones de aspiración del RVC 3 Comfort y el RVM 4 Comfort y convencen por su material extremadamente robusto y su alta retención de polvo. Esto garantiza una potencia de aspiración constante de la estación, lo que permite utilizar el robot aspirador de forma aún más autónoma. El equipo de serie incluye tres bolsas.
Características y ventajas
Material de fieltro duradero
- Material de fieltro resistente al desgarro que garantiza una excelente recogida de polvo y un rendimiento constante, especialmente en aplicaciones prolongadas.
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|3
|Color
|blanco
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|130 x 150 x 25
Campos de aplicación
- Suelos duros
- En alfombras de pelo corto