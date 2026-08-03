Filter Set VCH 4 UVClean
El filtro protector del motor y el filtro de espuma del kit de filtros para limpiadores de colchones retienen eficazmente el polvo fino, los ácaros, las bacterias y las escamas de piel. Para una limpieza de colchones higiénica.
El kit de filtros para limpiadores de colchones garantiza de forma constante un alto rendimiento de limpieza higiénico. En esto el filtrado en dos etapas desempeña un papel esencial: se garantiza gracias a la interacción del filtro de espuma en el depósito de polvo y el filtro de protección del motor independiente. El filtro de espuma absorbe primero con fiabilidad las partículas más grandes, lo que protege eficazmente el filtro posterior contra atascos rápidos gracias a este eficaz prefiltrado. El resultado es una potencia de aspiración elevada y constante sin pérdidas apreciables de rendimiento durante el proceso de limpieza. Además, la doble barrera de filtrado reduce el desgaste del motor del aparato. El filtro de protección del motor situado aguas abajo atrapa incluso las partículas de polvo más finas, protegiendo así el motor con total confianza. Este mecanismo de protección aumenta significativamente la vida útil del aspirador de colchones. Para garantizar su pleno funcionamiento a largo plazo, se recomienda limpiar tanto el filtro de espuma como el filtro de protección del motor después de cada uso.
Características y ventajas
Función de limpieza de filtro doble
Fácil de sustituir
Se puede extraer y lavar
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|6
|Color
|negro
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|64 x 32 x 50