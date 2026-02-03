Como parte integrante del avanzado sistema de filtros múltiple (compuesto por un filtro grueso, uno fino y un filtro HEPA), este filtro fino elimina eficazmente las partículas de polvo más pequeñas, incluso antes que el filtro HEPA. Esto garantiza la máxima limpieza y un clima interior más saludable. Para obtener un rendimiento óptimo y constante, recomendamos limpiar el filtro con regularidad eliminando el polvo grueso mediante golpecitos y utilizando un cepillo suave si es necesario. Sustituya el filtro fino cada 6 meses para garantizar una potencia de aspiración elevada y duradera.