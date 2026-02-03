Filtro fino
Filtra las partículas más finas del aire y protege el motor, para un aire limpio y un rendimiento elevado y duradero del aspirador a batería.
Como parte integrante del avanzado sistema de filtros múltiple (compuesto por un filtro grueso, uno fino y un filtro HEPA), este filtro fino elimina eficazmente las partículas de polvo más pequeñas, incluso antes que el filtro HEPA. Esto garantiza la máxima limpieza y un clima interior más saludable. Para obtener un rendimiento óptimo y constante, recomendamos limpiar el filtro con regularidad eliminando el polvo grueso mediante golpecitos y utilizando un cepillo suave si es necesario. Sustituya el filtro fino cada 6 meses para garantizar una potencia de aspiración elevada y duradera.
Características y ventajas
Material filtrante de alta calidad
- Garantiza la máxima absorción de partículas y, por tanto, una limpieza más profunda y un aire más limpio en su hogar.
Ajuste optimizado
- Permite cambiar el filtro de forma más rápida y sencilla sin perder tiempo.
Fácil limpieza mediante golpecitos o cepillado
- Ahorra tiempo y esfuerzo en el mantenimiento del aspirador a batería.
Protege el motor del polvo y el desgaste
- Prolonga la vida útil del aspirador a batería y garantiza una potencia de aspiración más potente y duradera.
Especificaciones
Características técnicas
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|50 x 50 x 119