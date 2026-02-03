El filtro higiénico HEPA (EN 1822:1998) filtra de forma fiable y segura la suciedad más fina, como el polen o las partículas alérgenas del aire. Es tan minucioso que el aire de salida de la aspiradora es más limpio que el aire en la habitación correspondiente. Recomendamos cambiar el filtro una vez al año. El filtro higiénico HEPA 12 es apto para los equipos VC 6 Cordless (Premium) ourFamily y VC 7 Cordless yourMax.