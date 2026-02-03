El filtro higiénico HEPA (EN 1822:1998) filtra las partículas de suciedad más finas, como polen, alérgenos y polvo, del aire de salida del aspirador con la máxima eficacia. Gracias a su alto rendimiento de filtrado, el aire de salida tras el aspirado suele estar más limpio que el aire ambiente. Para un rendimiento y una higiene óptimos, recomendamos cambiar el filtro higiénico HEPA (EN 1822:1998) una vez al año.