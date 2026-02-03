Filtro higiénico HEPA
El filtro higiénico HEPA (EN 1822:1998) elimina de forma fiable las partículas más finas del aire de salida del aspirador y garantiza un aire ambiente notablemente más limpio.
El filtro higiénico HEPA (EN 1822:1998) filtra las partículas de suciedad más finas, como polen, alérgenos y polvo, del aire de salida del aspirador con la máxima eficacia. Gracias a su alto rendimiento de filtrado, el aire de salida tras el aspirado suele estar más limpio que el aire ambiente. Para un rendimiento y una higiene óptimos, recomendamos cambiar el filtro higiénico HEPA (EN 1822:1998) una vez al año.
Características y ventajas
Filtrado HEPA conforme a la norma EN 1822:1998
- Garantiza los más altos estándares de filtración y elimina de forma fiable las partículas más pequeñas, como partículas de polvo, polen y alérgenos.
- Garantiza un aire interior más saludable, ideal para personas alérgicas.
Material de gran calidad
- Larga vida útil del producto.
Manejo y extracción del filtro sencillos
- Cierre de bayoneta para una sustitución rápida y sencilla del filtro.
Especificaciones
Características técnicas
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|89 x 89 x 35