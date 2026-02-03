HK 12 kit de manguera de alta presión
Kit de reequipamiento de 12 metros para limpiadoras de alta presión Kärcher construidas a partir del año 1992. Incluye pistola de alta presión y adaptador Quick Connect. No apto para modelos con enrollador de mangueras.
Este juego de accesorios, además de una manguera de alta presión de 12 metros de longitud, también contiene una pistola de alta presión ergonómica, así como un adaptador Quick Connect para las gamas K 2 a K 7. El kit de reequipamiento es apto para todas las limpiadoras de alta presión Kärcher Consumer construidas a partir del año 1992 (excepto equipos con enrollador de mangueras).
Características y ventajas
Adaptador
- Desconexión sencilla de la manguera de alta presión de pistola y equipo.
- La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Manguera de alta presión
- Con conexiones Quick Connect para una colocación rápida.
Pistola de alta presión
- Para un trabajo ergonómico.
Especificaciones
Características técnicas
|Temperatura (°C)
|máx. 60
|Presión máx. (bar)
|180
|Longitud (m)
|12
|Color
|negro
|Peso (kg)
|1,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|551 x 250 x 250
Equipos compatibles
Accesorios
