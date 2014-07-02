Interruptor de flotador
El interruptor de flotador conecta y a desconecta automáticamente la bom,ba en función del nivel de agua. Con cable de coenxión especial de 10 m. En combinación con la GP 60 / GP 70 Mobile Control, sólo adecuado para la desconexión de la bomba. con
Características y ventajas
Cable de conexión de 10 m
- Permite el uso también en el caso de depósitos de agua ubicados en zonas alejadas o profundas.
Interruptor flotador
- Controla la conexión/desconexión de la bomba mediante el nivel de agua en depósitos de agua lejanos
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|amarillo
|Peso (kg)
|1,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|1,6
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|210 x 270 x 55
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Bombeo de agua para vaciar estanques de jardín
- Uso en caso de inundación