Interruptor de flotador

El interruptor de flotador conecta y a desconecta automáticamente la bom,ba en función del nivel de agua. Con cable de coenxión especial de 10 m. En combinación con la GP 60 / GP 70 Mobile Control, sólo adecuado para la desconexión de la bomba. con

Características y ventajas
Cable de conexión de 10 m
  • Permite el uso también en el caso de depósitos de agua ubicados en zonas alejadas o profundas.
Interruptor flotador
  • Controla la conexión/desconexión de la bomba mediante el nivel de agua en depósitos de agua lejanos
Especificaciones

Características técnicas

Color amarillo
Peso (kg) 1,5
Peso (con embalaje) (kg) 1,6
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 210 x 270 x 55
Campos de aplicación
  • Bombeo de agua para vaciar estanques de jardín
  • Uso en caso de inundación