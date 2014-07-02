Bomba para pozos BP 4
La bomba de presión sumergible pozo BP 4, con su cable de conexión de 30 m, es idónea para utilizar el agua subterránea procedente de pozos (profundos). Con una carcasa de acero inoxidable, un pie distanciador como ayuda para la instalación y un interruptor de conexión / desconexión independiente.
La bomba de presión sumergible BP 4 es ideal para la utilización de fuentes de agua alternativas. Es apta tanto para el riego de jardines como para el suministro interno de agua tratada, si se combina con un interruptor de presión. Gracias al agua subterránea procedente de pozos (profundos) propios, es posible ahorrar la valiosa agua potable en la casa y el jardín. La carcasa de la bomba y el racor roscado de acero inoxidable son muy resistentes. Un filtro previo integrado y un pie distanciador protegen la entrada de agua en la bomba eficazmente contra la contaminación durante y después de la instalación. El cable añadido de 15 m de longitud se puede colocar fácilmente en la bomba, permitiendo así un vaciado seguro del pozo. Gracias al interruptor de conexión / desconexión, que se encuentra al final del cable, se puede manejar la bomba de forma cómoda y segura. Con el juego deconexiones de mangueras incluido, se pueden conectar las mangueras de 0,75 y 1 in a la bomba sin problemas. Incluye una válvula de retención integrada.
Características y ventajas
Carcasa de la bomba y racor roscado de acero inoxidableVida útil más larga y mayor resistencia a golpes.
Incluye un elemento de conexión de bombas y una válvula de retenciónConexión rápida de mangueras de 3/4" y 1" a la bomba.
Pie distanciador como ayuda para la instalaciónProtección eficaz contra la suciedad durante el vaciado e instalación de la bomba.
Interruptor de conexión/desconexión al final del cable
- Manejo seguro y cómodo de la bomba.
Incluye un cable de fijación de 15 metros
- Para un apoyo seguro de la bomba.
Filtro previo integrado
- Protege la bomba de la suciedad y aumenta así su vida útil y la seguridad de funcionamiento.
Especificaciones
Características técnicas
|Potencia absorbida (W)
|700
|Caudal máx. (l/h)
|< 4600
|Altura de impulsión (m)
|43
|Presión (bar)
|máx. 4,3
|Profundidad de inmersión (m)
|máx. 12
|diámetro mínimo del caño (mm)
|150
|Temperatura de transporte (°C)
|máx. 35
|Rosca de empalme
|G1
|Cable de conexión (m)
|15
|Tensión (V)
|230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Color
|plata
|Peso sin accesorios (kg)
|7,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|11,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|105 x 105 x 710
Incluido en el equipamiento de serie
- Elemento de conexión de mangueras de 1", ¾" con abrazadera para mangueras
- Incluye un cable de fijación de 15 m
Equipamiento
- Válvula de retención integrada
- Carcasa de la bomba y racor roscado de acero inoxidable
- Pie distanciador como ayuda para la instalación
- Filtro previo integrado
- Posibilidad de fijación del cable
- Interruptor de conexión/desconexión separado en el extremo del cable
Campos de aplicación
- Riego de jardines con pozos
Accesorios
RECAMBIOS BP 4
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.