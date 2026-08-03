Juego de accesorios RVC 3
El juego de accesorios para el robot aspirador RCV 3 incluye 1 cepillo principal, 1 paño de limpieza, 2 cepillos circulares laterales y 2 filtros.
Resultados de limpieza perfectos, día tras día. Con el juego de accesorios, el robot aspirador RVC 3 limpia como un equipo nuevo. El kit contiene piezas de repuesto que se pueden sustituir fácilmente y que prolongan la vida útil del RVC 3. Incluye 1 cepillo principal, 1 paño de limpieza, 2 cepillos circulares laterales y 2 filtros.
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Pieza(s))
|6
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|200 x 70 x 233