Resultados de limpieza perfectos, día tras día. Con el juego de accesorios, el robot aspirador RVC 3 limpia como un equipo nuevo. El kit contiene piezas de repuesto que se pueden sustituir fácilmente y que prolongan la vida útil del RVC 3. Incluye 1 cepillo principal, 1 paño de limpieza, 2 cepillos circulares laterales y 2 filtros.