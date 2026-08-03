Juego de accesorios RVC 3

El juego de accesorios para el robot aspirador RCV 3 incluye 1 cepillo principal, 1 paño de limpieza, 2 cepillos circulares laterales y 2 filtros. 

Resultados de limpieza perfectos, día tras día. Con el juego de accesorios, el robot aspirador RVC 3 limpia como un equipo nuevo. El kit contiene piezas de repuesto que se pueden sustituir fácilmente y que prolongan la vida útil del RVC 3. Incluye 1 cepillo principal, 1 paño de limpieza, 2 cepillos circulares laterales y 2 filtros.

Especificaciones

Características técnicas

Cantidad (Pieza(s)) 6
Color blanco
Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,3
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 200 x 70 x 233
Equipos compatibles
Productos actuales