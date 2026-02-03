Kit de accesorios para vehículos
Con el juego de accesorios para vehículos para los modelos VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily y VC 7 Cordless yourMax, podrá limpiar el interior de su vehículo en un abrir y cerrar de ojos.
Óptima limpieza del interior del vehículo con el juego de accesorios especiales para los equipos VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily y VC 7 Cordless yourMax. La boquilla ancha para tapicerías permite una limpieza rápida y eficaz de la tapicería y los asientos del vehículo. La manguera flexible de prolongación es ideal para limpiar lugares de difícil acceso, como por ejemplo los huecos, y la boquilla para ranuras larga y flexible llega incluso a las zonas más estrechas.
Características y ventajas
Boquilla ancha para tapicerías
- También limpia superficies grandes de forma rápida y efectiva.
Boquilla flexible para ranuras
- Asimismo, la boquilla flexible para ranuras permite limpiar zonas estrechas.
Manguera flexible de prolongación
- Esta manguera de prolongación llega incluso a los puntos de difícil acceso.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,7
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Interior del vehículo
- Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
- Asientos de automóviles