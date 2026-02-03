Óptima limpieza del interior del vehículo con el juego de accesorios especiales para los equipos VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily y VC 7 Cordless yourMax. La boquilla ancha para tapicerías permite una limpieza rápida y eficaz de la tapicería y los asientos del vehículo. La manguera flexible de prolongación es ideal para limpiar lugares de difícil acceso, como por ejemplo los huecos, y la boquilla para ranuras larga y flexible llega incluso a las zonas más estrechas.