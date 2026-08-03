La boquilla para suelos EasyFix para limpiadoras de vapor incluye un paño para suelos de microfibra adaptado y ofrece unos resultados de limpieza excelentes en suelos duros, incluso en rincones y bordes. El ingenioso sistema de velcro permite fijar de manera sencilla y rápida el paño para suelos de microfibra a la boquilla para suelos: basta con presionar el paño en la boquilla para suelos EasyFix y listo. Después de limpiar, el paño para suelos de microfibra se puede quitar de la boquilla para suelos EasyFix sin tocar la suciedad: para ello, basta con pisar la lengüeta a la que está fijado el paño y levantar la boquilla para suelos.