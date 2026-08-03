Kit de boquilla para suelos EasyFix
Con cómodo sistema de velcro y paño para suelos de microfibra adaptado: el kit de boquilla para suelos EasyFix para limpiadoras de vapor permite cambiar de paño sin tocar la suciedad.
La boquilla para suelos EasyFix para limpiadoras de vapor incluye un paño para suelos de microfibra adaptado y ofrece unos resultados de limpieza excelentes en suelos duros, incluso en rincones y bordes. El ingenioso sistema de velcro permite fijar de manera sencilla y rápida el paño para suelos de microfibra a la boquilla para suelos: basta con presionar el paño en la boquilla para suelos EasyFix y listo. Después de limpiar, el paño para suelos de microfibra se puede quitar de la boquilla para suelos EasyFix sin tocar la suciedad: para ello, basta con pisar la lengüeta a la que está fijado el paño y levantar la boquilla para suelos.
Características y ventajas
Cómodo sistema de velcro
- Colocación sencilla del paño para suelos en la boquilla para suelos EasyFix con solo presionar.
- El paño para suelos no se desliza durante la limpieza.
Paño para suelos con solapa de pie
- Sin contacto con la suciedad durante el cambio de paño: solo hay que pisar la solapa de pie y retirar la boquilla para suelos hacia arriba.
Tecnología de láminas innovadora
- Distribución uniforme del vapor gracias a las láminas situadas sobre la superficie de limpieza y sobre el paño para suelos de microfibra.
Articulación de boquillas flexible
- Limpieza ergonómica y eficaz independientemente de la estatura del usuario.
- Total accesibilidad debajo de los muebles.
El paño para suelos sobresale por todos los lados de la boquilla para suelos
- Para una limpieza sin esfuerzo de esquinas, bordes y otros lugares de difícil acceso.
Microfibra de alta calidad
- Disolución óptima de la suciedad y alto grado de recogida para limpiar en profundidad todas las superficies duras.
- Lavable a máquina a hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,4
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|314 x 177 x 97
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Paredes alicatadas