El kit contiene 2 paños de limpieza para los robots aspiradores RCV 3 y RCV 2. Cuando el equipo funciona en el modo de fregado, los paños de microfibras de alta calidad proporcionan un resultado de limpieza óptimo en todas las superficies duras, como, por ejemplo, baldosas, laminados, suelos de madera, PVC o linóleo. La suciedad más superficial y seca se elimina de manera fiable, atrapando, además, el polvo de manera excelente para su aspiración. Gracias al fiable cierre de autofijación, los paños pueden cambiarse rápida y fácilmente.