Kit de paños de rizo
Kit de paños de algodón de alta calidad compuesto por paños para suelos y fundas de rizo para la boquilla manual.
Kit de paños de algodón de alta calidad con paños para suelos y fundas para la boquilla manual. Los paños para el suelo se fijan a la boquilla para suelos grande. Las fundas para la boquilla manual pueden colocarse en la misma de manera fácil y cómoda. Los resistentes paños de rizo eliminan la suciedad de forma óptima; además son especialmente potentes a la hora de atrapar la suciedad y no sueltan pelusas. Están especialmente indicados para la limpieza de suelos de PVC, linóleo, baldosas y piedra natural.
Características y ventajas
Paño para suelos de tejido de algodón de alta calidad
- La suciedad se elimina de forma óptima y se recoge en el paño
- Es posible lavar a máquina a 60 °C.
Funda para boquilla manual de algodón de alta calidad
- La suciedad se elimina de forma óptima y se recoge en el paño
- Es posible lavar a máquina a 60 °C.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|265 x 65 x 200
Campos de aplicación
- Superficies de trabajo de la cocina
- Paredes alicatadas
- Mamparas de ducha/bañeras
- Placas de cocina
- Campana extractora
- Frigoríficos (interior/exterior)
- Suelos duros
- Cocinas