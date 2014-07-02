Kit de paños de rizo

Kit de paños de algodón de alta calidad compuesto por paños para suelos y fundas de rizo para la boquilla manual.

Kit de paños de algodón de alta calidad con paños para suelos y fundas para la boquilla manual. Los paños para el suelo se fijan a la boquilla para suelos grande. Las fundas para la boquilla manual pueden colocarse en la misma de manera fácil y cómoda. Los resistentes paños de rizo eliminan la suciedad de forma óptima; además son especialmente potentes a la hora de atrapar la suciedad y no sueltan pelusas. Están especialmente indicados para la limpieza de suelos de PVC, linóleo, baldosas y piedra natural.

Características y ventajas
Paño para suelos de tejido de algodón de alta calidad
  • La suciedad se elimina de forma óptima y se recoge en el paño
  • Es posible lavar a máquina a 60 °C.
Funda para boquilla manual de algodón de alta calidad
  • La suciedad se elimina de forma óptima y se recoge en el paño
  • Es posible lavar a máquina a 60 °C.
Especificaciones

Características técnicas

Color blanco
Peso (kg) 0,2
Peso (con embalaje) (kg) 0,3
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 265 x 65 x 200
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Superficies de trabajo de la cocina
  • Paredes alicatadas
  • Mamparas de ducha/bañeras
  • Placas de cocina
  • Campana extractora
  • Frigoríficos (interior/exterior)
  • Suelos duros
  • Cocinas