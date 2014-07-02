Kit de paños de algodón de alta calidad con paños para suelos y fundas para la boquilla manual. Los paños para el suelo se fijan a la boquilla para suelos grande. Las fundas para la boquilla manual pueden colocarse en la misma de manera fácil y cómoda. Los resistentes paños de rizo eliminan la suciedad de forma óptima; además son especialmente potentes a la hora de atrapar la suciedad y no sueltan pelusas. Están especialmente indicados para la limpieza de suelos de PVC, linóleo, baldosas y piedra natural.