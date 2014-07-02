Labio de goma para la boquilla de limpieza ventanas
Labio de repuesto para boquilla de limpieza de ventanas 4.130-115
Características y ventajas
Labio de secado de goma
- Para el cambio del labio de secado de la boquilla para limpieza de ventanas en caso de desgaste
- Resultado de eliminación sin marcas
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|gris
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|250 x 100 x 7
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Superficies de ventanas y de cristal
- Espejos