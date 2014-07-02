Labio de goma para la boquilla de limpieza ventanas

Labio de repuesto para boquilla de limpieza de ventanas 4.130-115

Características y ventajas
Labio de secado de goma
  • Para el cambio del labio de secado de la boquilla para limpieza de ventanas en caso de desgaste
  • Resultado de eliminación sin marcas
Especificaciones

Características técnicas

Color gris
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 250 x 100 x 7
Campos de aplicación
  • Superficies de ventanas y de cristal
  • Espejos