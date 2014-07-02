Limpiadoras de alta presión
Pistolas
Boquilla rotativa (boquilla turbo)
Boquilla power de Kärcher
Acoplamiento de boquilla /distanciador
Mangueras de alta presión
- Estándar
- Estándar con acoplamiento en ambos lados
- Longlife 400
- Longlife 400 con acoplamiento en ambos lados
- Para el sector alimentario
- Manguera Longlife para el uso en industria alimentaria con acoplamiento en ambos lados
- Longlife para uso alimentario
- Manguera Longlife para el uso alimentario con acoplamieto en ambos lados
- Mangueras especiales
- Ultra Guard
- Classic
- Inaktiv
Limpiadoras de suelos y superficies duras
- Limpiadora de superficies FR Classic
- Accesorio para la limpieza de superficies duras FRV 30
- Limpiadora de superficies duras FR 30
- Limpiadora de superficies FR 30 Me
- Limpiadora de superficies FR 50 Me
- Kits de boquillas específicos para FR
- Kits de boquillas específicos para FRV
- Kit de boquillas específico para FR Classic
- Limpiadora de superficies FRV 30 ME
- Limpiadora de superficies FRV 50 Me
Sistemas de limpieza con espuma
Limpieza de fachadas y placas solares
Dispositivo de proyección de chorro de abrasivo en húmedo
Kit de accesorios
- Kit de montaje para transporte
- Set de ruedas acoplables
- Set de montaje del control de llamas
- Kits de acumuladores
- Set de montaje mando a distancia
- Set de montaje mando a distancia por monedas
- Set de montaje filtro de agua
- Set de montaje ruedas contra pinchazos
- Set de montaje bastidor Cage
- accesorio remolque HD