Minicepillo turbo
Potencia de aspiración extra para el mejor rendimiento de limpieza: el minicepillo turbo ofrece una óptima recogida de suciedad y elimina eficazmente incluso el pelo de las mascotas. Disponible como accesorio para aspiradoras a batería.
El minicepillo turbo elimina sin esfuerzo pelusas y pelos de mascotas de muebles tapizados y muchas otras superficies con su cepillo cilíndrico de rotación rápida. Su tamaño compacto permite limpiar incluso en lugares estrechos y de difícil acceso. Después de su uso, el cepillo cilíndrico puede retirarse fácilmente de la boquilla para su limpieza. El minicepillo turbo es el accesorio ideal para las aspiradoras a batería VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily y VC 7 Cordless yourMax.
Características y ventajas
Elimina el pelo de las mascotas de forma fiable y en profundidad
- El cepillo de rotación rápida mejora los resultados de limpieza.
- El pelo de las mascotas, las pelusas y muchas otras impurezas se eliminan eficazmente.
- Ideal para muebles tapizados y para limpiar en lugares estrechos.
Cepillo extraíble
- El cepillo se puede extraer fácilmente para su limpieza.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|146 x 143 x 86
Campos de aplicación
- Tapicerías
- Colchones